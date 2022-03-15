صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الاجتماع المقبل لدول "ثلاثية أستانا" المتمثلة في روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا من المقرر أن يعقد في القريب العاجل. بمشاركة مراقبين وبالطبع بمشاركة الأطراف السورية نفسها".

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إلى الوصول لحل سياسي ينهي معاناة السوريين للخروج من مأزق يمتد نحو 11 عاما. وقال بيدرسون: "الصراع في سوريا يدخل عامه الثاني عشر، ما يمثل علامة فارقة أخرى.. الشعب السوري يحتاج ويستحق قبل كل شيء حلاً سياسياً".

ذكرت وكالة "سانا"، أن القوات الأمريكية وبالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نقلت أعدادا كبيرة من معتقلي تنظيم "داعش" في كامب البلغار والشدادي والصور بريف الحسكة الجنوبي إلى سجون أخرى بالريف الشمالي" ولفتت المصادر إلى أن "قوات الاحتلال اتخذت إجراءات أمنية مشددة وأغلقت الطرق لعدة ساعات أثناء عملية النقل فيما أجبرت ميليشيا "قسد" أهالي حي غويران على الالتزام في منازلهم لحين الانتهاء من نقل سجناء إلى سجن الثانوية الصناعية".

ذكر التلفزيون السوري أن "ثلاثة أطفال استشهدوا جراء انفجار لغم من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة في حي الصاخور بحلب".

أعلن التحالف العربي في اليمن أنه نفذ 11 عملية استهداف ضد مقاتلي "أنصار الله" في مأرب، وأن تلك العمليات أدت إلى تدمير 6 آليات عسكرية إضافة إلى خسائر بشرية.

أعلنت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (التابعة للحوثيين) أن أربعة مدنيين أصيبوا في قصف مدفعي على صعدة، وقال إن طيران التحالف شن17غارة على 4 محافظات.

أعلنت المنظمات الأممية أن 161 ألف يمني سيتعرضون للمجاعة على الأرجح خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبواقع يفوق التقديرات بخمسة أضعاف. وقال مدير البرنامج العالمي للأغذية، ديفيد بيزلي، إن تلك الإحصاءات المروعة تؤكد أننا بصدد عد تنازلي نحو كارثة في اليمن وأن الوقت قد نفد تقريبا لتجنبها"، ودعا إلى توفير تمويل فوري "لتجنب كارثة وشيكة وإنقاذ الملايين".

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن انطلاق مناورات التمرين الثنائي للجاهزية القتالية الاستراتيجية (ACE) وتكامل الدول الشريكة (PNI) بين القوات الجوية السعودية والأمريكية.

وجهت السلطات العراقية بمنع استضافة الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي الذي يظهر بصفة "محلل" سياسي على وسائل الإعلام، بعدما حذر سلطات إقليم كردستان العراق من ضربات جديدة قد تنفذها إيران ما "لم تعالج وجود مقار الموساد الإسرائيلي في أربيل" على حد وصفه.

هاجمت “مجموعة من عناصر داعش هاجمت نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في محافظة ديالى وتصدى لها عناصر المركز وأصابوا أحد الأفراد قبل أن يفر الباقون.

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الوضع في تونس اليوم يستدعي وحدة وطنية حقيقية من أجل خلق الثروة وتعديل البوصلة نحو الخيارات الوطنية وأفاد في تصريح صحفي خلال إحياء الذكرى 23 لوفاة الزعيم الوطني والنقابي الحبيب عاشور، بأن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي أمام ما تشهده البلاد من تدهور للوضع الاقتصادي والمقدرة الشرائية للمواطنين وسيضطلع بدوره الوطني.

أعلنت المديرية العامة للأمن المغربي توقيف 160 شخصاً في أحداث شغب أعقبت مباراة بكرة القدم في الرباط، وخلّفت جرحى في صفوف الأمن والجماهير.