أخبار الخليج - البحرين

السعودية والصين تناقشان مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، مع مبعوث الحكومة الصينية الخاص لمنطقة الشرق الأوسط تشاي جيون، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها. كما تم خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

الأنباء - الكويت

مرزوق الغانم يعقد مباحثات مع نظيره المصري: تأكيد متانة العلاقات وتوحيد المواقف وبحث تطورات الأوضاع الدولية

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية المستشار د.حنفي جبالي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وجرى خلال المباحثات التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين الكويت ومصر، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية المستشار د.حنفي جبالي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وجرى خلال المباحثات التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين الكويت ومصر، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

القدس - فلسطين

خلال لقاء مع المبعوث الأميركي.. اشتية: التحسينات الحياتية ليست بديلًا عن الأفق السياسي

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، على أن التحسينات على القضايا الحياتية ليست بديلًا عن الأفق السياسي. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، مع المبعوث الأميركي للمنطقة هادي عمرو، الذي اجتمع في وقت سابق مع الوزير حسين الشيخ، وسيلتقي مع مسؤولين إسرائيليين وأردنيين. وبحث اشتية مع عمرو، ضرورة إحراز تقدم سياسي ووقف إجراءات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وأكد اشتية أن الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من الأموال الفلسطينية تطيل أمد الأزمة المالية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك إرادة سياسية أميركية لدعم الفلسطينيين وتنفيذ التعهدات.