الأخبار/ نقولا ناصيف

قال انه كما في كل يوم تأكيد وجزم باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، كذلك في كل يوم فرصة متاحة لعرقلتها وتبرير تأجيلها. ظاهر الاستحقاق محيِّرٌ بينما باطنه أكثر من عادي لوفرة ما جرّبه فيه اللبنانيون. ويستمر اجراء الانتخابات النيابية العامة في 15 ايار احتمالاً قائماً الى اللحظة الاخيرة التي تجعله برسم خيارات مختلفة ومعاندة. رغم ان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاستحقاق 2013 صدر قبل ستة اشهر، في كانون الاول 2012، لم تُجرَ انتخابات 2013 في الموعد المقرر لها في 16 حزيران. لم يكن ثمة مانع لها. الا ان البرلمان التأم في اليوم الاخير في العقد العادي الاول في 31 ايار 2013، ومدّد ولايته سنة وخمسة اشهر. أما الدافع الى التأجيل، فكان في بساطة معيبة ان الكتل اختلفت في ما بينها على قانون الانتخاب، كي تقود نفسها بنفسها الى تمديد الولاية. على ابواب 15 ايار، اسباب شتى تحمل على الاعتقاد ان اياً منها كاف للحؤول دون صناديق الاقتراع في موعدها، دونما ان تتحمّل اي كتلة او فريق او نائب حتى وزر الفضيحة. مع ذلك يتصرّف الجميع كأنهم اقتربوا للغاية من الموعد: ترشحوا، وباشروا اعداد لوائحهم، ونشّطوا تحالفاتهم وخصوماتهم، وحرّكوا ماكيناتهم الانتخابية وقواعدهم، وحضّروا اللافتات والشعارات، وفتحوا خزناتهم. الأسباب المحتملة للتأجيل، سواء بمبررات قانونية او واقعية او اجرائية، لا تزال كثيرة. بعضها زال كـ"ميغاسنتر"، وبعضها الآخر لا يزال ماثلاً كالاعتمادات المالية الضرورية. الا ان من بينها ايضاً ما هو مصدر انزعاج جدي من دون ان يكون قاطعاً، بمفرده، بالتسبب بتأجيل الانتخابات. لكن تضافر العوامل سيفضي بالتأكيد الى هذا الخيار.

الأخبار/ رضا صوايا

أوضح ان لبنان حذا حذو العديد من دول العالم التي حظرت تصدير المواد الغذائية حرصاً على الأمن الغذائي لمواطنيها في ظل تزايد المخاوف من حرب روسية - أوكرانية طويلة المدى. القرار اللبناني اتخذ على عجل في محاولة لاستباق أي عمليات تهريب، لكن آليات تنفيذه والاستثناءات التي سيتضمنها ومدى شموليته بدأت تتضح أكثر، وقد تصل في حال اقتضت الحاجة إلى درجة الحد من إنتاج بعض الصناعات الغذائية.

نداء الوطن/ خالد أبو شقرا

نقل عن الباحث الاقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان أن "مشروع الدعم المباشر كان يجب أن يكون مفتوحاً لعموم اللبنانيين دون قيد أو شرط، وبعد رفع الدعم عن السلع الصريح والمخفي بشكل كامل". فمع تخطي نسبة الفقر 82 في المئة لم يعد هناك من خوف أن يصل الدعم إلى غير مستحقيه. وباستثناء نسبة 10 في المئة من الشعب اللبناني فإن السواد الأعظم يستحقّ دعماً مباشراً مبنياً على الإصلاحات الجدية. وقال إطلاق بطاقة "أمان" كان مناسبة وجّه من خلالها البنك الدولي رسالتين إلى المسؤولين، حيث شدد مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار على أن الحصول على دعم المجتمع الدولي يتطلب من السلطة التالي: إطلاق خطة تعافٍ اقتصادي وإصلاح قطاع الكهرباء بشكل فوري.

الجمهورية/ عماد مرمل

قال أن "الأسباب الموجبة" التي دفعت ميقاتي الى الامتناع عن الترشح، يمكن تعداد أبرزها كالآتي: حرصه على تفادي إعطاء اي انطباع بأنّه استفاد من انكفاء الرئيس سعد الحريري وخذله قبل صياح الديك،. وشعوره بأنّ اللعبة النيابية أصبحت هزيلة مع خروج أقطاب منها، ما أفقده الحماسة او الشهية ليكون جزءاً منها. أو معرفته بأنّ عدّة الانتخابات المقبلة ترتكز في شكل أساسي على الخطاب التحريضي والتعبوي، الذي لا يستطيع أن يعتمده او يجاريه، أولاً بسبب حساسية موقعه كرئيس للحكومة، وثانياً لأنّ "البروفايل" الخاص به غير منسجم مع خطاب من هذا النوع. وإحساسه بأنّ وجوده في موقع رئاسة الحكومة في هذه المرحلة الصعبة "بيكفي وبيوفي"، وإقتناعه بأنّ من الأفضل له كرئيس لحكومة تتولّى الإشراف على الانتخابات ان لا يكون مرشحاً حتى تكتسب إدارة هذا الاستحقاق اكبر مقدار ممكن من الحيادية والصدقية، محلياً وأمام المجتمع الدولي.