وكالة الأناضول

أردوغان: سنواصل جهودنا للتهدئة بين روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل جهودها دون كلل للتوصل لتهدئة دائمة بين روسيا وأكرانيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عقب لقائهما في أنقرة. وقال الرئيس أردوغان: "سنواصل جهودنا دون كلل لإرساء وقف إطلاق نار دائم (بين روسيا وأوكرانيا)". وأضاف: "في الوقت الذي نتخذ فيه إجراءات تتعلق بأمن أوروبا اتفقنا (مع المستشار الألماني) على تسريع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل (للحرب الروسية الأوكرانية)". وعلى صعيد العلاقات التجارية مع برلين، قال الرئيس أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وألمانيا بلغ نحو 38 مليار دولار في 2020 وتجاوز 41 مليار دولار في 2021. وأكد تصميم حكومته على الارتقاء بالتبادل التجاري مع ألمانيا إلى 50 مليار دولار.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بينيت يبحث مع بوتين آخر تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، على وقائع المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا. كما ذكرت خدمة الكرملين الصحفية: "أجرى رئيس روسيا محادثة هاتفية مع بينيت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، وأبلغ نفتالي بينيت بوتين بالاتصالات الأخيرة بشأن القضايا الأوكرانية مع زعماء عدد من الدول، بدوره، شارك فلاديمير بوتين تقييماته لعملية التفاوض بين ممثلي روسيا وأوكرانيا". ولفت بوتين، انتباه بينيت إلى "العمل الهمجي بقصف دونيتسك". ويقول البيان: "في هذا السياق، لفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى العمل الوحشي الجديد للجيش الأوكراني، وهو الهجوم الصاروخي اليوم على مركز مدينة دونيتسك، باستخدام الذخائر العنقودية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا بين المدنيين في المدينة".