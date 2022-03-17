TL

لو قدر لبلد في العالم أن يستهلك محاضر جلسات ومحابر ملفات بعدد التي أنفقها لبنان على ملف الكهرباء لدخل الرقم موسوعة غينيس للأرقام القياسية ولخرج من ظلمة السجالات وعتمة الوزارات المتعاقبة.

المنار

أقفل باب الترشح وفتحت ابواب التأليف، وفي تعداد المرشحين ما يشير الى زحمة على طريق الانتخابات، حيث بلغ عدد المتنافسين الالف ومعه ثلاثة واربعون.

أسماء غابت ومعالم تحالفات تشكلت، وتصفيات وتجاذبات حتى موعد الانتخابات، فيما الاشارة الدالة ان القطار انطلق بجدية نحو محطة الخامس عشر من ايار..

nbn

أقفلت بورصة الترشيحات النيابية الباب على شهية مفتوحة بلغت ألفا وثلاثة وأربعين مرشحا من بينهم مئة وخمس وخمسون امرأة في رقم لم يسجل مثيلا له منذ الستينيات من القرن الماضي.

mtv

إنها اخطر مواجهة، ونتائجها مدمرة للجمهورية ككل. فالقاء الحجز التنفيذي على كل اسهم وعقارات وموجودات مصرف فرنسبنك، والحجز على جميع موجودات فروع المصرف بما فيها الخزائن والاموال وختمها بالشمع الاحمر، أمران يسعران المواجهة القضائية - المصرفية، بما يؤدي الى ان يدفع المودعون الثمن، وما تبقى من سمعة للقطاع المصرفي . وقد بدأت معالم المواجهة تتظهر من خلال اعتذار "فرنسبنك" عن عدم امكان تلبية حاجات عملائه، ولا سيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وسواهم. كما ان جمعية المصارف اصدرت بيانا تصعيديا ، ودعت الى جمعية عمومية قد تؤدي الى توقف المصارف عن العمل.

NTV

يبدو أن "أم المعارك" ستدور في الصناديق المصرفية قبل وصولها إلى الاستحقاق الانتخابي من دون إغفال

تأثيرها على موعد الخامس عشر من أيار.

فقد ارتفع سقف المواجهة بين المودعين والمصارف إلى مستوى الشمع الأحمر واستنادا إلى قرار القاضية مريانا عناني فقد وصل مأمورا تنفيذ إلى الفرع الرئيس لفرنسبنك في الحمرا، وفرعه في ساسين لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري في الحجز على جميع الموجودات بما فيها الخزائن الرئيسة وختمها بالشمع الأحمر فضلا عن حجز جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيدا لطرحها في المزاد العلني في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده الوديعة كاملة للمواطن عياد إبراهيم الذي أقفل البنك حسابه والتزم فرنسبنك قرار القاضي عناني معتذرا عن عدم إمكان تلبية حاجات عملائه، لاسيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم لكنه اشار إلى أن "المتقدم بالشكوى كان قد أغلق حسابه واسترجع وديعته كلها.

OTV

انتهت مهلة الترشيحات، وانصرف المعنيون بالاستحقاق الانتخابي المقبل، من مرشحين وشركات إحصاء، وحتى سفارات، إلى إجراء القراءات اللازمة للأرقام، ولما تؤشر إليه حول النتائج، علما أن موعد الرابع من نيسان المقبل هو الأهم، حيث تنتهي مهلة تسجيل اللوائح، التي يحسم مجرد تشكيلها، جزءا كبيرا من النتائج.

LBC

بعد ساعات من اعلان روسيا تلقيها ضمانات اميركية مكتوبة بأن العقوبات التي تستهدفها بسبب أوكرانيا لن تشمل تعاونها مع طهران، جاء خبر اطلاق بريطانيَين مسجونين في ايران, وتوجهِهما الى بلادهما، والافراجِ عن مسجون ثالث يحمل الجنسيتين البريطانية والاميركية، من دون مغادرة الاراضي الايرانية، ليثبت، على ما يبدو، خطوات متأنيةً على قاعدة الوصول الى تفاهم نووي بين ايران والولايات المتحدة الاميركية.

الميادين

اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ​ماريا زاخاروفا​، أنه "منذ وقت طويل، تحول كل شيء إلى غبار ورميم في ​مجلس أوروبا​. أصبحت هذه المنظمة مجرد أداة لدعاية حلف شمال الأطلسي (​الناتو​)، وهذه ليست زلة لسان إذ أننا قلنا مرارا إن مؤسسات الناتو والدول الأعضاء فيه ومن خلال آليات الحلف، صاغت إلى حد كبير جدول الأعمال داخل مجلس أوروبا".

الجزيرة

هاجمت ​وزارة الخارجية الصينية​ ​واشنطن​، وطالبتها بوقف أنشطتها الإلكترونية "الخبيثة". كما وصفت ​الولايات المتحدة​ بـ"إمبراطورية القرصنة" في العالم، ورفضت "كل أشكال العقوبات الأحادية"، وحثت واشنطن "على عدم الإضرار بمصالحنا وحقوقنا المشروعة". وشدد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، على أن "​بكين​ ستحمي بحزم حقوق ومصالح شركاتها ومواطنيها في ضوء ​العقوبات الأميركية​".

العربية

أعلنت السلطات ​السعودية​، إحباط محاولات تهريب مخدرات في مناطق مختلفة بالمملكة، وتوقيف 141 متهما من جنسيات مختلفة. ولفت المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إلى أن "المتابعة الأمنية لمحاولات ​تهريب المخدرات​ إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق ​جازان​ و​نجران​ وعسير و​مكة المكرمة​ والجوف من إحباط محاولات تهريب 1.214.966 قرص إمفيتامين مخدر، و2495 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر، و75 طنا و474 كيلو جراما من مادة القات المخدر".