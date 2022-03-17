لبنان الحر

سأل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، “هل هو قدر اللبنانيين أن يدفعوا أثماناً مضاعفة لأبسط حقوقهم؟”، مشيراً الى أن “أهلنا في جرد جبيل الجنوبي يدفعون فاتورتين، للطبيعة وللدولة التي نخرها الاهمال والفساد والمحسوبيات، ولا من يجيب”.

صوت لبنان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لنائبة الامين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد حاجة لبنان الى مساعدات دولية لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها، منوهاً بجهود المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي وتعاونها مع السلطات اللبنانية.

radio orient

ان الرئيس السابق فؤاد السنيورة في اطار ترجمة موقفه يضع اللمسات الأخيرة على لائحة شبه مكتملة ستعلن خلال أيام في دائرة بيروت الثانية. كما انه ينسق مع الرئيس نجيب ميقاتي لاعلان لائحة أخرى في طرابلس والمنية والضنية، كما يواصل التنسيق في شأن لائحة ثالثة في صيدا ومرشح سني في الشوف ومرشح سني في البقاع الأوسط .

اذاعة النور

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب ​حسين جشي​، "أننا سنكمل طريق الجهاد والمقاومة في مواجهة الصهاينة والتكفيريين وأدوات ​أميركا​، الذين عندما هزموا في كل الحروب العسكرية، وفشلوا في تحقيق أهدافهم في إخضاع شعوب المنطقة وكسر إرادة المقاومة والممانعة لمشاريعهم، لجأوا إلى حرب التجويع، حيث يعيش اللبنانيون اليوم ضائقة اقتصادية خانقة".

صوت المدى

عقد اجتماع في مكتب النائب ​علي حسن خليل​ حضره إلى جانب النائب ​علي فياض​ مدير عام مصلحة الليطاني سامي علوية والمهندس شريف وهبي عن شركة ورد، والمهندس يوسف كرم ممثلاً عن مجلس الإنماء والإعمار .

وتباحث المجتمعون خلال الإجتماع في أزمة المياه التي يعاني منها قضاء مرجعيون، بالإضافة الى متابعة المشاريع المتعلقة بمصادر المياه في محطات الوزاني والطيبة، وآلية تنفيذ مشروع الليطاني عند منسوب ٨٠٠ عبر متابعة حل مشكلة الإستملاكات وغيرها من الناحية القانونية وتأمين الموارد المالية اللازمة ووضع الحلول.