الجمهورية – رنى سعرتي

تحت عنوان: "المأزق الصحي إلى الواجهة: لا حلول مستدامة" كتبت "سعرتي" في ظلّ انشغال الحكومة في تأمين الأمن الغذائي، يتداعى في الموازاة الأمن الصحّي والاجتماعي في البلاد، مع تعذّر المرضى الدخول الى المستشفيات الحكومية او الخاصة بسبب الفواتير الخيالية المتوجب تسديدها نقداً ومسبقاً، وحظر مرضى مختلف الجهات الحكومية الضامنة من الدخول إلى المستشفيات قريباً! وقالت إنّ 35 في المئة من الشعب اللبناني، هي نسبة المرضى الذين يتعالجون على حساب الضمان الاجتماعي، لاسيما أنّهم باتوا اليوم رغم وجود تلك الجهة الضامنة، مضطّرين إلى سداد 95 في المئة من قيمة فاتورة الاستشفاء نقداً بسبب تسعيرة المستشفيات، كذلك الامر، ستتوقف المستشفيات مع بداية الشهر المقبل عن استقبال مرضى موظفي المصارف، وبالتالي، بعد أسبوع أو أكثر، ستصبح المستشفيات الخاصة تتعامل فقط مع مرضى شركات الضمان الخاصة أو المرضى من أصحاب الدولارات الفريش او الدفع نقداً. وأضافت أنّ اللوم لا يقع في هذه الأزمة على المستشفيات، إذ انّها مؤسسات خاصة، لا يمكنها ان تستمرّ في حال واصلت إقراض الدولة وتحمّل الأعباء المالية عنها، بعدما أصبحت كل المعاملات التجارية تُسدّد نقداً. وفي هذا السياق، أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ"الجمهورية"، أنّ مجلس إدارة الضمان وافق على قرار دفع السلفات الشهرية المتأخّرة، ولا يزال يحتاج الى توقيع تلك الموافقة بعد 15 يوماً، مؤكّداً أنّ المستشفيات ستستمرّ حالياً في استقبال مرضى الضمان بالإضافة الى مرضى غسيل الكلى والأمراض السرطانية، من دون تكبيدهم فروقات مالية، وختم مؤكّداً، أنّ معالجة الأزمات تتمّ "يوماً بيوم" ولا تكاد تحلّ لتعود وتندلع من جديد.

نداء الوطن – غادة حلاوي

قالت مرة جديدة يتجنب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عرض مشروع التشكيلات والمناقلات الديبلوماسية على جلسة مجلس الوزراء. وأضافت كانت الصيغة الاولى المتفق عليها ان يتم اعداد تشكيلات مصغرة تقتصر على اعادة الديبلوماسيين الذين تجاوزوا السن القانونية، ليتبين ان عدد الذي سيعادون يفوق عدد الذين سيلحقون بالخارج، فما المعايير التي سيبنى عليها الاختيار ولمن الاولوية؟ وقالت فضل الوزير ووافق الرؤساء على صيغة ثانية موسعة تقضي بتشكيلات واسعة تطاول ما بين ستين ديبلوماسياً بين الفئتين الاولى والثانية، ولا يشكك الموظفون بنيّة رئيس الحكومة وجديته في إقرار المشروع. ويأتي تحرك اليوم التمهيدي محاولة للضغط من أجل عرض التشكيلات على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل او الذي يليه على أبعد تقدير. وتأخر إقرار التشكيلات يطرح مشكلة مخالفة للقانون تتعلق بالديبلوماسيين ممن زادت سنوات مخدوميتهم في الخارج على العشر سنوات. وهناك أيضاً الديبلوماسيون من دورة 2019 ممن مضى على تعيينهم فترة ثلاث سنوات ويفترض تشكيلهم في الخارج. في ظل التجاذبات والأخذ والرد لم يعد الموظفون يدركون أسباب التأخير ومبرراته فأبلغوا الوزير رسالة مفادها ان التحرك اليوم وغداً ليس موجهاً ضده، وانما الهدف منه المطالبة بالتسريع وعرض المشروع على طاولة مجلس الوزراء بدل ان يبقى اسير التجاذبات السياسية وعرضة للتبديل المستمر بالاسماء. وأشاروا في بيان، إلى أنه "سيستتبع هذا التحرك بخطوات تصعيدية في حال استمرار المراوحة في هذا الملف. وسيعاد النظر في هذا الموقف وتقييمه بناءً على ما يستجد من تطورات، مع التأكيد أنّ هذا التحرك يهدف إلى رفع الظلم وتطبيق القانون، ويخرج عن أية تجاذبات سياسية أو ديناميات ضيقة أخرى".