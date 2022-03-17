الكرملين: بوتين قد يلتقي زيلينسكي لتثبيت التفاهمات لا من أجل مناقشات

أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الغاية من اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن تم، سيكون لتثبيت التفاهمات، لا من أجل المناقشات. وقال بيسكوف معلقا على تصريح الوفد الأوكراني إلى المفاوضات حول أن كييف تحضر الوثائق لمفاوضات مباشرة محتملة بين الرئيسين:

"المفاوضات بحد ذاتها عملية تحضيرية. يمكن للرئيسين، بل من واجبهما أن يلتقيا لتثبيت الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها، وليس من أجل المناقشات".