الوكالة الوطنية للإعلام

بوشكيان لشركاء الانتاج والاستيراد والبيع: التناغم مطلوب لضمان استمرارية الأمن الغذائي

عقد وزير الصناعة جورج بوشكيان ظهر أمس، اجتماعا مع المعنيين بالانتاج الغذائي وتصديره وتسويقه واستيراده وبيعه محليا، حضره نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية المهندس منير البساط، رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي، عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين عدنان عطايا والمدير العام للجمعية طلال حجازي

وقال بوشكيان: "هذه الجهات الثلاث من المفترض أن تتكامل وتتناغم في ما بينها في الأيام العادية، فكم بالحري اليوم في ظروف استثنائية قاهرة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وفي ظل حرب اندلعت بين دولتين يستورد لبنان منهما جزءا كبيرا من القمح وزيت دوار الشمس، وما خلفت هذه الحرب من تداعيات أدت الى رفع أسعار النفط التي تنعكس ارتفاعا على سائر السلع والمنتجات وكلفة النقل والشحن".

أضاف: " يأتي اجتماعنا في إطار الاجتماعات المفتوحة التي قررناها في لقائنا بداية الأسبوع، مع وفد من جمعية الصناعيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية، واشراك شركاء الدولة في القطاع الخاص بعملية تأمين الأمن الغذائي وضمان ديمومته واستمراريته وسلامته. ركزنا على معرفة كميات السلع الغذائية الأساسية الموجودة التي يحتاج اليها المواطن، وتبين لنا أنها موجودة بكميات كافية لفترة زمنية مقبولة لدى التجار والسوبرماركت، كما أن المستوردين لها سبق لهم أن أمنوا طلباتهم في الخارج وحجزوا الكميات المطلوبة وأصبحت في طريق الشحن، ومن المتوقع أن تصل تباعا خلال هذين الشهرين. مع العلم أن المواد المذكورة هي الزيوت والسكر والحبوب والبقوليات".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقرر تعليق النظر في جميع الشكاوى ضد روسيا

قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان إنها قررت تعليق النظر في جميع الشكاوى ضد روسيا بعد انسحابها من مجلس أوروبا. وجاء في بيان المحكمة: "وفقًا لقرار لجنة الوزراء بأن روسيا لم يعد عضوًا في مجلس أوروبا اعتبارًا من 16 مارس 2022، قررت المحكمة تعليق النظر في جميع القضايا ضد روسيا حتى تنظر في التبعات القانونية لهذه الأحكام على عمل المحكمة". أخطرت موسكو رسميًا، الثلاثاء الماضي، بمذكرة انسحابها من مجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قائلة إنها ستمتثل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا كانت متسقة مع الدستور الروسي.