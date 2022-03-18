الجمهورية 10-3-2022

فاردي يغيب ل"بضعةاسابيع"

يغيب المهاجم الإنكليزي السابق جايمي فاردي عن فريقه ليستر سيتي ل"بضعة أسابيع "بسبب إصابة في الركبة وفق ما اعلن مدربه الايرلندي الشمالي برندن رودجرز.

نيتو يجدد مع ولفرها مبتون

جدد الجناح البرتقالي بدور نيتو الذي احتفل بعيد ميلاده ال22 .عقده مع ناديه ولفرهامبتون الإنكليزي حتى عام 2027.

ايرفينغ يعيد نتس الى سكة الانتصارات

وضع كايري ايرفينغ حدا"لسلسلة من 4 هزائم تواليا لفريقه بروكلين نتس بتسجيله 50 نقطة وقاده الى الفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين .