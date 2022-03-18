الجمهورية /عماد مرمل

تناول موضوع المواجهة التي احتدمت بين القضاء والمصارف، وقال تعدّدت أشكال المواجهة وجبهاتها، على وقع توقيف رجا سلامة بعد التحقيق معه، وإطلاق موجة ملاحقات واسعة للبنوك التي تهّدد بقلب الطاولة رأساً على عقب، ما يوحي بأنّ "دوز" المبارزة آخذ في الارتفاع. وبينما يلوّح القطاع المصرفي المستنفر بتصعيد غير مسبوق رداً على الإجراءات القضائية والقانونية المتدحرجة ضدّه، تؤكّد القاضية عون، انّها ستواصل ملاحقة المصرفيين الذين تحوم حولهم شبهات محدّدة. مشدّدة على أنّ من واجبها حماية حقوق الناس الذين حُجزت إيداعاتهم. وتضيف: "انا ما بمشي تحت الضغط، بمشي بس حسب الحق والقانون والضمير". وفي هذا السياق، انقسمت الآراء حيال ما يجري الى اتجاهين: الاول يعتبر انّ القرارات القضائية في حق البنوك ورموزها هي مشروعة ومحقة، اما الاتجاه الآخر في المقاربة، فيجد انصاره، انّ تحميل المصارف الجزء الأكبر من عبء الانهيار وكلفته هو ظلم لها. كذلك يشدّد المدافعون عن المصارف على أنّ "هناك فارقاً بين إصلاح القطاع المصرفي، وهذا أمر ضروري بعد التجربة القاسية التي مرّ فيها، وبين نسفه كلياً بحجة البناء من جديد، وهذه مغامرة غير مضمونة النتائج". وختم قائلاً، أياً يكن الأمر، المهم هو أن لا يدفع المودعون في نهاية المطاف ثمن النزاع المتفاقم، وأن لا يستسهل البعض استخدامهم "دروعاً بشرية" لتأمين الحماية له.

اللواء /أحمد زين الدين

قال إنّ الاستحقاق الانتخابي بات هو الطاغي على الاهتمامات المحلية، ودخلت البلاد فعلا في أجواء الانتخابات التي لم يعد يفصلنا عنها سوى 58 يوماً، وأضاف أنّ الاتصالات واللقاءات والاجتماعات لتشكيل اللوائح الانتخابية تتسارع، وذلك قبل منتصف ليل الرابع من نيسان المقبل الموعد النهائي لتسجيل اللوائح واختيار اللون والاسم. وعليه، تتركز الجهود والأنظار في الـ 13 يوماً المقبلة نحو "تركيب اللوائح"، باعتبار أنّ قانون الانتخابات يفرض على جميع المرشحين الانضواء في لوائح، لأنه بعد ذلك يتمّ اعتبار من يبقى خارج اللوائح منسحباً تلقائيًا من السباق. من جهة أخرى، بعد أن قدمت الأحزاب والقوى السياسية أسماء مرشحيها للانتخابات، تبين انها اعادت تسمية معظم الأسماء، مع تغييرات طفيفة جدا، وذلك لاعتبارات وحسابات وتوازنات. وفي سياق متّصل، أوضحت هيئة الاشراف على الانتخابات أنّ على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح أن يرفع الى الهيئة دوريا، وبمهلة اسبوع من انقضاء كل شهر على تاريخ تقديم طلب الترشيح، حسابا شهريا يبين فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم على تقديم طلب الترشيح، لان هذا الموجب هو موجب شخصي مرتبط بالمرشح او اللائحة، ويتوجب عليه تقديمه بعد فتح الحساب المصرفي والمباشرة بتلقي المساهمات ودفع النفقات، ولا يمكن ان يترتب على المرشح قبل فترة تقديم ترشيحه وفتح الحساب المصرفي العائد له، ولا يمكن ان يرتبط بفترة الحملة الانتخابية بصورة مطلقة بصرف النظر عن الاشخاص الذين قدموا طلبات ترشحهم". ولفتت الهيئة إلى أنّ البيان الحسابي الدوري المشار اليه ينظمه مدقق الحسابات على همته دون اعتماد نموذج موحد. اما البيان الحسابي الشامل الواجب تقديمه الى الهيئة من المرشحين واللوائح الانتخابية خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج الرسمية للانتخابات، مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب، فيوضع وفقا لنموذج الاستمارة الخاصة المفصلة التي وضعتها الهيئة لهذه الغاية ضمن تبويب واضح لمختلف انواع المقبوضات والمدفوعات تسهيلا لمهام المرشحين ومدققي الحسابات المعتمدين".