TL

ملف الترسيم ظل محكومًا بالتوافق وعليه اجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا المجلس والحكومة في بعبدا ظهراً لصياغة الرد اللبناني الرسمي على مقترحات آموس هوكستين..

المنار

على الخطوط القضائية المصرفية لا رد ولا اهتمام من قبل بعض القضاة بكل التهويل والاشاعات ، وهم يواصلون وبكل جرأة وثبات ما يعتبرونه الدفاع عن حقوق المودعين واموال اللبنانيين المنهوبة والمهربة.

nbn

في إطار رئاسي جامع... وعلى مدى أكثر من ساعتين من الوقت درس رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الإقتراح الذي سلمه الوسيط الأميركي آموس هوشكتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية إلى لبنان خلال إجتماع عقد في بعبدا بهدف الوصول إلى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية.

mtv

التطورات القضائية المتسارعة غيبت صوت المعركة الانتخابية، "التغيير بدو صوتك.. بدو صوتك، وب 15 ايار خلي صوتكن يغير".

NTV

تمسك عون وميقاتي وبري، بمتابعة المفاوضات وفقا لاتفاق الإطار، يترجم بالدعوة الى استئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة إذ نص الإطار في الفقرة الثانية منه على عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة بالناقورة تحت راية الأمم المتحدة.

OTV

بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.

LBC

وزير الثقافة بسام مرتضى أصدر قرارا قضى بإدخال الأهراءات في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية. وإعلان عدم جواز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضعها الحالي إلا بعد موافقة وزير الثقافة المسبقة على الأعمال المراد إجراؤها والوسائل والمواد المنوي استعمالها.

الميادين

الرئيس السوري، بشار الأسد، يزور الإمارات ويبحث مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في التطورات الإقليمة والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويبحث مع حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، في تعزيز التعاون، اقتصادياً وتجارياً.

الجزيرة

بحث وفدان عسكريان إماراتي وبيلاروسي التطوير العسكري والتعاون بينهما. وحسب وكالة "بيلتا" عقد مساعد وزير الدفاع البيلاروسي للتعاون العسكري الدولي اللواء أوليغ فوينوف، مع الملحق العسكري في سفارة الإمارات في ​روسيا​ وبيلاروس (بالتزامن) العقيد خميس سالم محمد خميس الكتبي، اجتماعا بحثا فيه التعاون العسكري".

العربية

نفت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، صحة التصريح المتداول إعلامياً والمنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة بشأن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمملكة في المستقبل القريب.