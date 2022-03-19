لبنان الحر

اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال مقابلة أجرتها معه الإعلاميّة هيفاء شربل “ان رهان القوات اللبنانية في الاستحقاق النيابي المقبل يصبّ في بلاد الانتشار ولكن “ليس بالضرورة ان يكون لمصلحة القوات فقط لأننا نعتبر انه منذ عامين الى الآن حصل زلزال في لبنان أظهر الامور على حقيقتها إذ بات واضحًا اين مكمن الداء والدواء انطلاقًا من هنا اصبح اللبنانيون مقيمون ومغتربون يشعرون ان بلدهم يضيع منهم وبالتالي سيهبون في هذه الفرصة المتاحة “انتخابات 2020″ ليخلصوا وطنهم، بهذا المعنى انا متفائل وليس بالمعنى الحزبي ان القوات تطمح ان تنال نائبين إضافيين من هنا او تخسر اثنين من هناك”.

صوت لبنان

قال النائب ​جميل السيد​: "النائب العام الإستئنافي في جبل ​لبنان​ القاضية غادة عون، هل تتلقى توجيهات قضائية من رئيس الجمهورية ميشال عون؟ بالتأكيد كلّا!" هل هي مجنونة؟ المجنون هو شخص فاقد العقل، أمّا في لبنان، فالضابط والقاضي المجنون هو شخص يطبق القانون ولا يهمّه رضى الزعيم!"

radio orient

أفادت مصادر حكومية، بحسب صحيفة ​الأنباء الكويتية​، عن زيارة يقوم بها رئيس الحكومة اللبنانية ​نجيب ميقاتي​ الى ​قطر​ نهاية هذا الشهر للبحث في فرص ​الدعم​ المتاحة.

اذاعة النور

شدد الأمين العام لـ"​حزب الله​"، السيد حسن نصرلله، بشأن الحرب الدائرة في ​أوكرانيا​، على "أننا كنّا دائمًا نقول أن على الدولة اللبنانية أن تتابع هذا الأمر، للإستفادة من العبر والدروس، ‏وفي كل مناسبة نتكلم في فكرة أوفكرتين".

صوت المدى

التيار الوطني الحر و"الثنائي الشيعي" سيعلنان قريباً عن لائحة "الوفاق الوطني" في بعبدا، بإنتظار بت إسم المرشح عن المقعد الدرزي حيث يطرح "الوطني الحر" إسم النائب السابق فادي الأعور، بينما يتمسك الحزب الديمقراطي اللبناني بالمرشح فاروق الأعور.