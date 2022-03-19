الديار/ دوللي بشعلاني

تناولت موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي وقالت لم يرفض لبنان عرض الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي أرسله خطيّاً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع السفيرة الأميركية لديه دوروثي شيا. وأضافت أنّ فخامة الرئيس قرّر بعد اجتماع رئاسي ضمّ الرؤساء الثلاث ظهر الجمعة في قصر بعبدا، وخُصّص للبحث في اقتراح هوكشتاين، دعوة الولايات المتحدة الأميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة، وشدّدوا على أنّ هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيداً عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل تحتها. وتساءلت أوساط ديبلوماسية مطّلعة: لماذا يعمل "الإسرائيلي" في "حقل كاريش" المحاذي للمنطقة المتنازع عليها، ولا يعترض لبنان على ذلك، في حين أنّ أكثر من نصفه يدخل ضمن الخط 29 الذي طرحه الوفد العسكري على طاولة الناقورة. كذلك أكّدت الأوساط نفسها أنّ لا شيء يُرغم لبنان على الموافقة على عرض لا يجد أنّه يصبّ في مصلحته، كما أنّ لا شيء يمنعه من إيجاد طرق أو وسائل أخرى للاستفادة من ثروته النفطية ما دام لا يتعدّى على حقوق أحد. وعلى هذا الأساس، عليه أن يباشر بدورة التراخيص الثانية وأن يضع شرطاً على الشركات الملزّمة بضرورة استئناف عملها في أقصى سرعة ممكنة، لكي يتمكّن من الاستفادة سريعاً من موارد ثروته البحرية، ومن تحسين وضعه الاقتصادي.

اللواء /أحمد زين الدين

تحت عنوان " 16 يوماً تفصل عن الموعد النهائي لإنجاز اللوائح الانتخابية رسمياً تسجيل أول لائحة في دائرة الجنوب الثانية باسم "الوفاء والأمل".. والسبحة ستكرّ" كتب "زين الدين" سُجّلت رسمياً في دائرة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية أول لائحة في دائرة الجنوب الثانية، حيث أعلن مدير عام المديريّة العامّة للشّؤون السّياسيّة واللّاجئين، أنّ لائحة "الأمل والوفاء"، قد أودعت ​وزارة الداخلية والبلديات​ تصريحًا بتسجيل لائحة لانتخاب أعضاء مجلس النّواب في ​دائرة الجنوب الثانية​؛ لتكون بذلك أوّل لائحة تُسجّل في الوزارة. وينتظر ان تكر في الساعات المقبل عملية تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية. وقال بشكل عام، ما زال الغموض يسيطر على خريطة التحالفات الانتخابية رغم المدة القصيرة التي تفصل عن مرحلة تسجيل اللوائح، بسبب تشرذم القوى السياسية بغالبيتها وخصوصاً على مستوى ما يسمى المجتمع المدني او قوى التغيير أو الثورة، رغم أن العدد الأكبر من المرشحين هو من هذه القوى. وأضاف أنّه من الواضح أن الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني والتغيير تتحضر للمعركة على مستوى الدوائر الانتخابية الـ 15، حيث يجري البحث بسرعة وبشكل مكثف في تركيب وتشكيل اللوائح وتسجيلها قبل الرابع من نيسان المقبل. وفي هذا السياق، تحدّث أنّ هناك من انتهى من تشكيل لائحته كالنائب ميشال ضاهر، فيما آخرون يضعون اللمسات الأخيرة. كذلك تكلّم عن أوضاع لوائح قوى المعارضة وقال، تفيد المعلومات أنّ معظم اللوائح التي يجري الحديث عنها فهي غير نهائية تتجاذبها قوى الثورة والمجتمع المدني ومجموعات متعددة كانت تطل على الساحة اللبنانية بكثرة بعد 17 تشرين، حتى ان الكثير منها غير مؤثرة.