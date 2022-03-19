وكالة الأناضول

أردوغان يفتتح جسر "جناق قلعة 1915"

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، جسر "جناق قلعة 1915" الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا فوق مضيق الدردنيل. وقال أردوغان، في كلمة خلال مراسم افتتاح الجسر وطريق "مالقارا" السريع في ولاية جناق قلعة (غرب)، إن تركيا تخطت اليابان في امتلاك أطول جسر معلق بالعالم. وأوضح أن الجسر سيوفر على تركيا 415 مليون يورو سنويا من الوقت والوقود، ويقلص انبعاث الكربون. وبيّن أن تاريخ 1915 الموجود في اسم الجسر، هو عام الانتصار البحري في جناق قلعة التي كانت مسرحا لأشد المعارك دموية وشراسة خلال الحرب العالمية الأولى. وأضاف: "ارتفاع البرج 318 مترا، ويشير إلى اليوم الـ 18 من مارس (آذار) المتمثل بتاريخ اليوم (الجمعة)، والمسافة بين البرجين تبلغ 2023 مترا، حيث إن عام 2023 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، ورمز لأهدافنا الكبيرة". وشدد الرئيس التركي على أن مشروع الجسر سيدعم الإنتاج الاقتصادي بنحو 5.3 مليارات يورو، ويوفر 118 ألف فرصة عمل، ويضيف قرابة 2.4 مليار يورو على الدخل القومي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس الصيني يقول لبايدن إن الأزمة الأوكرانية ليست ما تود الصين رؤيته

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأزمة في أوكرانيا ليست بالأمر الذي ترغب بكين في رؤيته. بكين - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الصيني عن شي جين بينغ، قوله: "الأزمة في أوكرانيا ليست بالأمر الذي نرغب في رؤيته، فالأحداث تظهر مرة أخرى أن العلاقات بين الدول لا ينبغي أن تصل إلى المواجهة العسكرية". وفي وقت سابق، ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على التصريحات الأمريكية بشأن إمكانية اتخاذ اجراءات معينة تجاه بكين في حال دعمها ومساعدتها لروسيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال إفادة صحفية، إن "ما يتعلق بالقضية الأوكرانية، أصدرت الصين دائمًا أحكامًا مستقلة تستند إلى مزايا القضية بطريقة موضوعية وعادلة". وشدد تشاو ليجيان على أن بعض الناس في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة ومضللة وتحاول الضغط على الصين، ويعتبر ذلك سلوكا غير مسؤول ولا يؤدي إلى حل الأزمة. وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبلغ القيادة الصينية أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا.