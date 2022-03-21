الشرق الأوسط 19-3-2022

اكتشاف متحجرات لحوت عمرها 36 مليون سنة في البيرو

عرض علماء متحجرات من إحدى جامعات البيرو، بقايا متحجرة تابعة لباسيلوصور، وهو نوع من الحيتان اللاحمة الكبيرة كانت تعيش في المحيطات قبل 36 مليون سنة. واكتُشفت هذه البقايا المتحجرة التي تمثل جمجمة كاملة نهاية عام 2021 في صحراء أوكوكاهي الواقعة على بُعد 350 كيلومتراً جنوب العاصمة ليما. وقال رئيس فريق علماء المتحجرات في جامعة «ناسيونال مايور دي سان ماركوس» ماريو أوروبينا، إنّ الأمر يمثّل «اكتشافاً بالغ الأهمية نظراً إلى عدم وجود أي نموذج مماثل مكتشَف في العالم. وأطلق مكتشفو البقايا المتحجرة اسم «مفترس أوكوكاهي» عليها، ويتغذّى هذا الحوت الذي يبلغ طوله 17 متراً ويتمتع بفك ضخم وقوي على أسماك التونة والقرش وكميات كبيرة من السردين، طبقاً لما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح عالم المتحجرات رودولفو سالاس - خيسموندي أنّ الباسيلوصور كان يمثّل «أحد أكثر الحيوانات ضراوة في عصره»، وربما كان موجوداً على قمة السلسلة الغذائية. ورأى أنّ هذا الاكتشاف استثنائي لجهة الحالة الجيّدة للبقايا نتيجة حفظها..