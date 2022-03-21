لبنان الحر

أعلنت وزارة الصحّة في تقريرها اليومي تسجيل 361 اصابة جديدة و5 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

صوت لبنان

أشار المرشّح عن المقعد الكاثوليكي في المتن الشمالي ملحم الرياشي إلى أنّه "مرشّح الحياد البطريركي إنطلاقاً من إيماني بأنّ هذا المشروع هو خلاص لأبناء لبنان المقيمين والمغتربين.

radio orient

التقى وزير الطاقة والمياه وليد فياض، على هامش المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء في الدوحة، وزير الطاقة القطري، حيث تم البحث في شؤون الطاقة عموما واحتياجات لبنان خصوصا، وامكانية وفرص مساعدة الجانب القطري للبنان.

اذاعة النور

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ​قاسم هاشم​ ان "كل المعطيات والمتطلبات الدستورية والقانونية وتحضيرات القوى السياسية تشير الى ان الانتخابات في موعدها، وهذا حق للناس لتعبر عن ارادتها.

صوت المدى

أكد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في اليوم العالمي للفرانكوفونية، أن "لبنان متعلّق بقيمها التي تتعرض حالياً لأشد الضربات في اكثر من منطقة في العالم، ويحتفظ بأمل الرجوع اليها لأنها السبيل الوحيد الى الحوار الذي يضمن السلام".