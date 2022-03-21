الأخبار/ رلى ابراهيم

لفتت أنه لا لوائح مكتملة في المتن الشمالي باستثناء لائحة القوات اللبنانية، وأخرى تعرّف عن نفسها باسم "متنيون سياديون": لا يزال التيار الوطني الحر يبحث في حسم تحالفاته مع القومي والطاشناق، وحزب الكتائب انتقل من صناعة اللوائح إلى استجداء التحالفات، فيما الطاشناق خائف من خسارة الشرعية الأرمنية، والمجتمع المدني اجتماعات بلا طحين

اللواء/ غاصب المختار

خرجت الحكومة يوم السبت من جلستها الاستثنائية بموقف عام لتصحيح مسار الوضع القضائي، بعدما وصل الى ما وصل اليه من حالة فوضى وتخبّط، بسبب القوانين التي ترعي عمل القضاء وتعييناته وتشكيلاته، وبسبب تدخلات المسؤولين والسياسيين في كل كبيرة وصغيرة، وايضاً بسبب وجود قضاة غيرجديرين بتحمل المسؤولية نتيجة ولاءاتهم السياسية او غير اكفاء، حتى لا نقول اكثر من ذلك عنهم. وأضاف: ان الضغوط على القاضية عون والقضاة الآخرين في ملف المصارف ستصل الى نتيجة تكون على حساب القضاء والمودعين اذا استمرت التدخلات السياسية العليا في إجراءات القضاة لمصلحة المصارف. لكن المشكلة حسب رأي المتابعين، ان التعامل السياسي الرسمي مع ملف القاضي بيطار جاء اقل حدة من التعامل مع ملف القاضية عون، فكانت حماية لإجراءات البيطار برغم الارتياب بها، وكانت ضغوط وتدخلات رسمية في ملف القاضية عون والمصارف. وهكذا لا يمكن التصرف بإزدواجية معايير مع القضاء.

نداء الوطن/ ألان سركيس

أوضح أنه من يراقب سير الأحداث منذ اندلاع إنتفاضة 17 تشرين، يُدرك تماماً أن الإنتخابات تشكّل فرصة أساسية للتغيير بعد أن شنّت السلطة هجوماً مضاداً لاستعادة نقاط القوة التي فقدتها. وقال: لا يمكن الرهان على سرعة التغيير، لأن مثل هكذا أمر يحتاج إلى سنوات وسنوات وإلى عمل متراكم تتخلّله عودة إلى المربّع الأول ومن ثمّ الثورة مجدداً على واقع ربما خلقته الثورة الأولى وكان من نتاجها. ومعلوم أن لبنان بلد مركّب ومعقّد، ففي تاريخه لم يعرف ثورات حقيقية بل إنقلابات وانتفاضات وخروج محتلّ، ومن لا يعرف أن يتعامل مع الواقع اللبناني سيصطدم بحائط من الفشل يُحبط معه آمال الشعب التوّاق إلى التغيير. وفي السياق، فإن أحد أهم أخطاء إنتفاضة 17 تشرين أنها لم تنتخب أو تُعيّن قيادة موحّدة لمعرفة توجيه بوصلة المواجهة، وانقسمت على العناوين الكبرى، وباتت معارضات أو قوى ثورية غير موحّدة وتتنافس على احتلال الشاشات والمراكز.

الجمهورية/ جوني منيّر

قال ان العالم يتغيّر، ما من شك بذلك. فمنذ عبور الدبابات الروسية باتجاه الاراضي الاوكرانية بدأ ما يشبه التحوّل الكبير في القارة الاوروبية وعلى المستوى العالمي. وكانت التحضيرات قائمة للبدء بمرحلة احتواء التمدّد الصيني لتنعطف الأحداث باتجاه آخر هو أكثر واشدّ خطورة، لكن الأهم انّ الشرق الاوسط يتغيّر بسرعة أكبر. ولفت إلى أنه منذ فترة بدأت العلاقات السرية لبعض الدول العربية مع اسرائيل تتحوّل لأن تصبح علنية ووفق برنامج تطبيع بأسلوب فيه الكثير من الجرأة، ويعيد بناء التحالفات والاصطفافات وفق برنامج مختلف للصراع، قوامه الأساسي ايران، ومع تسجيل تراجع الاهتمام الغربي وخصوصاً الاميركي، بالأولوية المطلقة التي كانت موضوعة للشرق الاوسط. وكان من المفترض ان تشكّل العودة للعمل بالاتفاق النووي استكمالاً للمشهد الجديد في المنطقة، وبداية لرسم خارطة النفوذ السياسي الجديدة فيها. الّا انّ تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا زادت من تعقيدات المشهد وأعادت الشرق الاوسط إلى صدارة الإهتمامات.