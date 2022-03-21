وكالة الأناضول

لبنان: تأييد قطري لإطلاق مناقصة جديدة لاستيراد الغاز

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، الأحد، أن قطر تؤيد لبنان على إطلاق مناقصة جديدة لاستيراد الغاز، وإنشاء محطات تغويز وتخزين، في ظل الأزمة العالمية المرتبطة بالحروب الروسية الأوكرانية. جاء ذلك، في بيان صادر عن مكتب فياض الإعلامي، نقلته الوكالة اللبنانية الرسمية، عقب لقائه نظيره القطري سعد بن شريدة الكعبي، على هامش المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء في الدوحة. وأورد البيان أن "اللقاء تناول التغيرات الحاصلة في السوق (النفط والغاز)، في ظل الأزمة الأخيرة المستجدة، حيث ارتفعت وتقلبت الأسعار بشكل كبير وسريع، وستأخذ مدة ليست بالقصيرة كي يعود الاستقرار في الأسعار". وزاد: "نظرا لهذا الواقع وفي ظل التغيرات، يجد الجانب القطري أنه بالنسبة إلى لبنان، من المناسب إطلاق مناقصة جديدة، نظرا لحاجة لبنان للغاز". وشجع الجانب القطري أيضا، أن تكون المناقصة الجديدة بشروط تشجيعية للمشاركين، كون السوق تخضع اليوم لتنافس قوي وواسع النطاق، "فالطلب كبير والعرض قليل، مما يؤكد ضرورة وجود شروط محفزة ومناسبة للمشاركين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية التركية: أنقرة ترغب بعقد قمة ثلاثية لزعماء تركيا وروسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن موسكو وكييف لديهما تقارب في المواقف بشأن القضايا المهمة، بما في ذلك القضايا الحاسمة. ونقلت صحيفة "حريت" عن الوزير، قوله :"هناك تقارب بين مواقف الجانبين بشأن القضايا المهمة بما في ذلك القضايا الحاسمة. وعلى وجه الخصوص، نرى أنها تتطابق تقريباً في النقاط الأربع الأولى. وهناك بعض القضايا بحاجة إلى حل على مستوى القادة". وتابع الوزير، قائلا: "لدينا رغبة في عقد اجتماع ثلاثي. هذا يعتمد على موقف الزعيمين. عقد الاجتماع في أنطاليا (اجتماع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا) في صيغة ثلاثية بناء على طلب كلا الجانبين". وكان جاويش أوغلو قد صرح، إن الوضع في أوكرانيا أظهر أن نظام الأمن الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحاجة إلى الإصلاح.