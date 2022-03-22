TL

أعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​، في تقريرها اليومي، "تسجيل 399 حالة جديدة مُصابة بفيروس "​كورونا​"، ليرتفع العدد التراكمي للحالات​​ المثبتة منذ 21 شباط 2020، إلى 1088595".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل جميع ​الإصابات​ بين المقيمين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 4 وفيّات جديدة خلال السّاعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 10,252".

المنار

كل عام وكل الامهات بالف خير في عيدهن الذي يحل باصعب حال، فيما حال أمنا الدولة يرثى له، وهي المصابة بكل انواع الازمات التي تسبب بها بعض ابنائها الذين سرقوا ثرواتها ويمنعون عنها كل علاج ، فضلا عن مدعي الاخوة الذين يخنقونها وشعبها بحصارهم واحقادهم..

nbn

المصارف مقفلة بإعلان إضراب تحذيري وفلتان في الأسعار وطمع التجار والكارتيلات ناهيك عن أزمة محروقات غير مبررة ترجمت بفتح متفاوت لمحطات المحروقات.

mtv

ان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يزور القاهرة. وقد تكلم البطريرك امام المرجعيات المصرية، من دينية ودنيوية، كلاما واقعيا. فهو اعتبر ان لبنان يمر بمرض ويجب ان يلجأ الى الاصدقاء.

NTV

مشهد الاثنين لم يغير شيئا في مداولات السبت الحكومي فيما أعطت جمعية المصارف جرعة تذكيرية بإضرابها التحذيري اليوم الذي انعكس يومه الأول سلبا على السوق فطمينات وزير الطاقة وليد فياض إلى أن لا أزمة بنزين ترجمت طوابير سيارات امام محطات الوقود التي رفع بعضها خراطيمه وأقفل تحسبا لسعر أفضل.

OTV

ان الحدث اللبناني محوره القاضية غادة عون، التي ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وعلى شقيقه رجا سلامة والأوكرانية أنا كوزاكوفا وعدد من الشركات، بالتدخل بهذا الجرم، وأحالتهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

LBC

في غضون ذلك، المصارف اضربت لليوم الأول، وتواصل إضرابها اليوم...

التطور البارز في هذا الملف أن المصارف المراسلة استفسرت عن قرارات منع السفر التي طاولت رؤساء مجالس إدارة عدد من المصارف، وعن المسار القضائي الذي يطاولهم، وقد باشرت المصارف إعداد الاجوبة.

ويبقى السؤال: ما هو المدى الذي يمكن أن يبلغه الكباش بين المصارف والقضاء.

الميادين

حكومات الاتحاد الأوروبي تدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك حظراً على النفط، في سلسلة اجتماعات في بروكسل.

الجزيرة

انفجارات عنيفة شمالي كييف والمضادات الجوية الأوكرانية تستهدف صواريخ في سماء المدينة.

العربية

وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية تتقدم نحو كييف من الشمال الشرقي.. وتبعد بنحو 25 كيلومتراً عن وسط كييف.