لبنان الحر

اجتمع الرئيس ميشال عون مع امين سر الدولة البابوية الكاردينال بارولين في حضور وزير الخارجية البابوية المونسنيور غالاغر.

صوت لبنان

نشر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بمناسبة عيد الأم صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي معلقًا عليها بالقول: "ما ربّيتي تَ ينجبروا ولادِك يفلّوا. ما ربّيتي تَ يموتوا ولادِك بالإنفجار. رح منربّيهم، جايي النهار".

radio orient

وقع وزير العمل مصطفى بيرم مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، بعد موافقة مجلس شورى الدولة على مشروعه، وتبلغ هذه الزيادة 1.325.000/ ل.ل.

اذاعة النور

أكد وزير الداخلية والبلديات ​بسام مولوي​، خلال لقاء مع "تحالف الإصلاح الانتخابي" للبحث في التحضيرات والاستعدادات القائمة للانتخابات المقررة في 15 ايار المقبل، "التزامه التام القيام بالإجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية كافة"، واستمع الى هواجس المشاركين في اللقاء ومطالبهم.

صوت المدى

أعلن المكتب الشرعي في مؤسَّسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، أنَّ يوم السبت الواقع في 2 نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بناءً على المبنى الفقهي للسيد فضل الله، بالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية.