وصفت أوكرانيا أمس الوضع في مدينة ماريوبول بأنه "صعب للغاية"، قائلة إنها غير قادرة على توفير ممر إنساني آمن جديد لإجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة بعد أن تحدت الإنذار الروسي للاستسلام. وتخضع ماريوبول، الواقعة على بحر آزوف، للحصار والقصف مع عدم توافر الطعام والدواء والكهرباء والمياه العذبة منذ الأيام الأولى للاجتياح الروسي لأوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس إنها استدعت السفير الأميركي جون سوليفان لإخباره بأن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين دفعت العلاقات بين البلدين إلى "حافة القطيعة".

عاشت خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، ليلة طويلة من القصف المتواصل والعشوائي، ليلة الأحد - الاثنين، وسط استعدادات لـ"حرب شوارع" محتملة، إذا ما حاول الروس من جديد اقتحام المدينة أو حصارها.

واصلت روسيا حملتها على المدن الأوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف، فيما عانت مدينة ماريوبول من وضع صعب للغاية، وفق وصف إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني التي اتهمت القوات الروسية بقصف مبانٍ من بينها مستشفيات وكذلك مسرح قالت إن أناساً كانوا يحتمون به.

قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا "ستتعامل مع قرار أي من دول (الناتو) التدخل في أوكرانيا بوصفه تطوراً سلبياً للأمور". ورأى بيسكوف أن "مهمة الجميع حول العالم الآن الضغط على كييف، حتى تصبح أكثر قابلية للتفاوض، بغرض أن تكون المحادثات بناءة".

يبدأ الرئيس الأميركي جو بايدن أسبوعاً مكثفاً من النشاط الدبلوماسي يقوده الأربعاء في جولة أوروبية تهدف إلى الحفاظ على وحدة الغربيين في مواجهة روسيا وجس مواقفهم بشأن الصين. وقال بايدن أمس إن لدى إدارته معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا ستشن هجمات سيبرانية على أميركا، ودعا الشركات الأميركية لحماية نفسها.

كشف مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة ترسل بعض معدات الدفاع الجوي السوفياتية الصنع التي حصلت عليها سراً قبل عقود لتعزيز الجيش الأوكراني في تصديه للهجمات الجوية والصاروخية التي تنفذها القوات الروسية.

وأوضح مسؤول أميركي أن الأنظمة تشمل "إس آي 8"، وحصلت عليها الولايات المتحدة لفحص التكنولوجيا التي يستخدمها الجيش الروسي، وكانت موسكو قد صدرتها إلى بلدان عدة عبر العالم.

دافع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن طريقة تعامل الولايات المتحدة مع غزو روسيا لأوكرانيا، مؤكداً أن لا خيار أمام إدارة الرئيس جو بايدن سوى ممارسة المزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية وتصعيد العقوبات الاقتصادية والمالية على موسكو لحملها على وقف العدوان ضد أوكرانيا.

بعد أكثر من خمس سنوات من بدء جيش ميانمار عملياته العسكرية ضد الروهينغا للأقلية المسلمة، مما أدى إلى تشريد مئات الآلاف من بلادهم، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الاثنين أن الولايات المتحدة خلصت رسمياً إلى أن الحملة الواسعة النطاق من عمليات الاغتصاب والصلب والإغراق والحرق ضد العائلات والأطفال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، في خطوة يتوقع أن تؤدي إلى المزيد من الضغط الدولي ووضع الأساس لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة ضد السلطات الحاكمة في هذا البلد من جنوب شرقي آسيا.

تحطمت طائرة من طراز بوينغ - 737 تابعة لشركة طيران شرق الصين كانت تقل 132 شخصاً الاثنين في جنوب غربي الصين، في حادثة قد تكون الأسوأ منذ العام 1994 في هذا البلد الذي شهد تحسناً كبيراً في سلامة الطيران.

أعلن المبعوث الصيني الخاص للقرن الأفريقي شيويه بينغ، عزم بلاده رعاية "أول مؤتمر سلام في النصف الأول من هذا العام"، في محاولة لتسوية الصراعات بالمنطقة. وتسعى الصين إلى لعب دور أكثر نشاطاً داخل منطقة القرن الأفريقي التي تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، وتشهد اضطرابات عدة.

بعد أقل من أسبوع على استعادة حريتها والعودة إلى لندن، انتقدت البريطانية من أصل إيراني نازنين زاغري راتكليف إخفاق الحكومة البريطانية بتركها محتجزة في إيران طيلة 6 سنوات، مطالبة بعدم ربط مصير الناس العاديين بالمفاوضات والاتفاقيات الدولية، ومطالبة كذلك بالعمل على إطلاق سراح مزدوجي الجنسية.