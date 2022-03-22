استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس في قصره، بالرياض الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، التقى في وقت لاحق من أمس، البرهان، حيث استعرض الجانبان، أوجه العلاقات السعودية - السودانية في مختلف المجالات والفرص الواعدة بتطويرها، بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية.

أعلنت السعودية أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية، في ظل استمرار الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الحوثيين.

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بها، والدفع لمصلحة البلدين. كما استعرض الجانبان خلال لقائهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس، القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

دعا زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر النواب العراقيين المستقلين إلى إتمام نصاب الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس للعراق السبت المقبل، قائلاً لهم في تغريدة عبر "تويتر": "أهيب بالنواب المستقلين المحترمين والوطنيين أن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة، من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال، من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب".

أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، عن أمله في إحراز تقدم بالجولة المقبلة من محادثات ترمي إلى صياغة دستور جديد لسوريا، تعقد الأسبوع المقبل في جنيف. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، انتهت الجولة السادسة من المحادثات بين 15 ممثلاً عن كل من حكومة الرئيس بشار الأسد، والمعارضة، والمجتمع المدني، من دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدماً.

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بيهود أوكرانيا.

أعلنت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية الخاصة في ليبيا، أن "اللجنة المشتركة التي اقترحتها بين مجلسي النواب والدولة ستجتمع في تونس خلال الأيام القادمة لبحث إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة".

أطلقت الحكومة الجزائرية ترتيبات لاستحداث "هيئة للتحري في مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين"، تخص مراقبة تفاصيل حياة المسؤولين الحكوميين وأفراد عائلاتهم، وإجراء تحقيقات حول ممتلكاتهم للتأكد مما إذا كان طرأ عليها تغيير قبل وبعد تولي المسؤولية.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، إنه "سيكون أمام الجميع في تونس فرصة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بشأن النظام السياسي الجديد، وسيتم عقد حوار وطني قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة في الإصلاحات الدستورية". وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه سعيد انتقادات قوية واتهامات بأنه يسعى لإرساء حكم الرجل الواحد، منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان العام الماضي.