الجزيرة - السعودية

هجوم عدائي استهدف محطة أرامكو بجدة نتج عنه حريق محدود بأحد الخزانات

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء أول من أمس، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ باتجاه مدينة جدة، وأشار التحالف إلى وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بجدة، نتج عنه حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.

فيما أكد التحالف أنه سيمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني برعاية خليجية، مع الاحتفاظ بحق الرد، مشدداً على الحوثيين بعدم تكرار أخطائهم في تفسير جهود التحالف لإنهاء الأزمة، ومؤكداً في الوقت نفسه ‏دعمه الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، فيما يسعى الحوثيون لإفشاله.

أخبار الخليج - البحرين

كوريا الشمالية تقوم بتجارب براجمات الصواريخ

أجرت كوريا الشمالية تجارب عديدة براجمات صواريخ يوم أول من أمس الأحد وفقًا للجيش الكوري الجنوبي، بينما تشهد شبه الجزيرة حاليًا تجددًا للتوتر مرتبطًا بتكثيف بيونغ يانغ لتجارب الأسلحة. منذ مطلع العام، أجرت بيونج يانج عشر تجارب أسلحة رئيسية منها تجربتان وصفتهما كوريا الشمالية بإطلاق "أقمار استطلاع" واختبارات لنظام الصواريخالباليستية العابرة للقارات، بحسب قول سيول وواشنطن.

الأنباء - الكويت

الكاظمي يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة للخروج من "الانسداد السياسي"

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القوى السياسية في بلاده إلى تحمل مسؤوليتها، والعمل على تشكيل حكومة تلبي مطالب العراقيين.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان أن "رئيس الوزراء أكد خلال افتتاحه مستشفى بمدينة الموصل أن القوى السياسية مطلوب منها بعد ستة أشهر من الانتخابات أن تتحمل مسؤوليتها وأن تعمل على تشكيل حكومة تضطلع بمسؤولياتها في خدمة المواطنين".