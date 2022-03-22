الجمهورية/ عماد مرمل

لفت إلى أنه مع دخول إضراب المصارف التحذيري حيّز التنفيذ أمس، ومع مواصلة المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون معركتها ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتهمة الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال، تكون المواجهة بين القضاء والقطاع المصرفي مستمرة، من دون أن تنجح حتى الآن محاولات "فك الاشتباك" أو "ربط النزاع".

اللواء/ عمر البردان

قال أنه كان لافتاً البيان الذي صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس، والذي أعلن فيه التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، وعلى التزام لبنان كل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السلم الأهلي والاستقرارالوطني للبنان وتحصين وحدته. وما سبق هذا البيان من اتصال أجراه ميقاتي بوزير الخارجية الكويتية الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح، ركز على استكمال الجهود لإعادة وصل ما انقطع بين لبنان والدول الخليجية، استجابة للمبادرة الكويتية. وهو ما أشارت إليه مصادر وزارية لـاللواء بحسب البردان، مشددة على أن صدور هذا البيان الذي صيغ بعبارات بالغة الأهمية، يؤكد حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الدول الخليجية الأربع، انطلاقاً من ضرورة إزالة كل الشوائب التي لا زالت تعتري هذه العلاقات على جميع الأصعدة

الجمهورية/ فادي عبود

قال أنه على الدولة ان تنطلق بخطة تنموية نحو اقتصاد منتج، حيث تأخذ بالاعتبار زيادة الإيرادات، عبر استثمار اصول الدولة بطرق فعّالة لزيادة الأرباح. وعلى الدولة أيضاً ان تدرس إمكانية بيع بعض الاراضي، فهناك أراضٍ يجب ان تبيعها الدولة، حتى لو لم تكن تواجه افلاساً ولم تكن تحتاج الى مداخيل، لأنّ الاحتفاظ بها يُعتبر هدراً اقتصادياً ويسبّب ضرراً. مثلاً اراضي سكة الحديد البحرية، فبقاؤها بعهدة الدولة يمنع تطوير الشاطئ والاستفادة منها سياحياً واستقطاب الاستثمارات المهمّة. كما تخصيص اراضٍ لاستقطاب مشاريع حيوية تؤمّن مداخيل للدولة .وأخيراً، المهزلة أننا ما زلنا نستقي المعلومات والارقام من تسريبات من هنا وهناك. يتمّ تخطيط مستقبل الشعب لسنوات عديدة مقبلة ولكنه آخر من يعلم، ويتمّ حجب كل المعلومات عنه. الشفافية المطلقة هي حاجة أساسية لتقييم الوضع ومعرفة المرض بتفاصيله. كما انّ اي خطط مقترحة لن تُنفّذ بفعالية إذا لم يتمّ اعتماد الشفافية المطلقة في عمل الدولة.

نداء الوطن/ ألان سركيس

أوضح أن المعركة النتخابية تحتدم أكثر في دائرة الشمال الثالثة مع اقتراب موعد تشكيل اللوائح، حيث انتقل البحث إلى الحواصل وتوزيع المقاعد. وقال أن ما بات مسلّماً به أنّ هناك 5 لوائح أساسية في هذه الدائرة، وما بات شبه أكيد أن المقاعد شبه المضمونة تتمثل بثلاثة مقاعد للائحة "القوات"، وبمقعدين لتحالف ميشال معوض- مجد حرب – "الكتائب"- قسم من المجتمع المدني، مقعدين لتحالف "المردة"- "السوري القومي"، في حين أن رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل يقترب من الحاصل، وكذلك فإن "القوات" باستطاعتها ضمان الحاصل الرابع إذا أدارت معركتها بشكل صحيح، في حين أن "شمالنا" تصارع من أجل الوصول إلى الحاصل. هذا بالنسبة إلى التقديرات الأولية، لكن تبقى المفاجآت في صناديق الإقتراع لأن أحداً لا يعرف إتجاه الكتلة الناخبة الصامتة والتي قد تقلب المقاييس رأساً على عقب.