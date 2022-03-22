وكالة الأناضول

الدوحة.. حضور لافت لشركات الصناعات الدفاعية التركية بـ"ديمدكس"

يشهد معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2022) حضورا لافتا لشركات الصناعات الدفاعية التركية عبر منصاتها وعرضها منتجاتها.

ويشارك في المعرض 32 من شركات الصناعات الدفاعية التركية الأبرز في البلاد، وهي مشاركة تأتي بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية، وبدعم من جمعية مصدري صناعة الدفاع والطيران.

وفي تصريح للأناضول، قال إسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية إن "الشركات التركية الأكثر عددا بين أجنحة الدول المشاركة، وهو يعكس تطور الصناعات الدفاعية التركية في السنوات الأخيرة".

وأضاف دمير أن "المشاركة التركية الكبيرة في معرض الدفاع بالدوحة يعكس أيضاً اهتمام تركيا وقطر بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية."

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مجلة عسكرية تحذر "الناتو" من سلاح روسي قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا

حذرت مجلة "military watch" الناتو من صاروخ "كينجال" الذي استخدمته روسيا في عمليتها العسكرية لحماية دونباس، مشيرة لقدرته العالية في تحقيق أهدافه.

وكتبت المجلة مقالا بعنوان: "تحذير الناتو.. روسيا تستخدم صاروخًا جديدًا تفوق سرعته سرعة الصوت "كينجال" لتدمير مستودع أسلحة".

وقالت المجلة: الهدف كان يقع في قرية ديلاتين في منطقة إيفانو فرانكيفسك بأوكرانيا، على مقربة من الحدود مع بولندا، والتي تتلقى من خلالها البلاد الجزء الأكبر من إمداداتها العسكرية.

وأضافت: "صاروخ "كينجال" بسرعته العالية جدًا وقدرته على المناورة، مما يجعله غير معرض تقريبًا لأنظمة الدفاع الجوي. قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا دون الحاجة إلى مغادرة المجال الجوي الروسي".

وتابعت: "يوفر صاروخ كينجال أفضلية مطلقة للتعامل مع قوات الناتو وتحييد الأهداف ذات الأولوية مثل المطارات ومراكز القيادة في المراحل الأولى من الحرب".