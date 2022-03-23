الشرق الأوسط 23/3/2022

النفط يتراجع بدعم من انقسام أوروبي حول حظر "الروسي"

انخفظت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتتخلى عن جزء من مكاسبها التي تجاوزت 7 في المائة أمس مع انقسام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حول فرض حظر محتمل على النفط الروسي لكن المخاطر المستمرة لنقص المعروض حدت من تراجع الأسعار.

وانقسم وزراء خارجية دول تكتل حول ما إذا كانوا سينضمون إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على النفط الروسي. إذ تقول دول ومنها ألمانيا إن الاتحاد معتمد على الوقود الاحفوري الروسي بدرجة تجعله غير قادر على تحمل مثل هذه الخطوة.