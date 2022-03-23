وكالة الأناضول

هولندا تشيد بالوساطة التركية بين روسيا وأوكرانيا

أشاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الثلاثاء، بجهود تركيا في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان على ذلك.

وأكد روته، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع أردوغان في العاصمة أنقرة، دعمه لجهود تركيا في الوساطة بين أوكرانيا وروسيا بصفتها من الدول القليلة التي تملك اتصالات مستمرة مع البلدين.

وأضاف: "تركيا تؤدي دورا مهما في المفاوضات الأوكرانية الروسية وأتقدم بالشكر إلى أردوغان على ذلك".

وأعرب روته عن شكره أيضا لجميع أعضاء الحكومة التركية لجهودهم الدبلوماسية في حل الصراع الروسي الأوكراني.

وأكد أن تركيا لعبت دورا مهما في حل الصراع الروسي الأوكراني، مشيرا إلى الجهود المستمرة لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في المفاوضات بين البلدين.