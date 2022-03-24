وكالة الأناضول

تركيا: سنواصل الجهود للحفاظ على السلام في البحر الأسود

أكد مجلس الأمن القومي التركي أن أنقرة ستواصل جهود الوساطة في الأزمة الأوكرانية إلى جانب تطبيق اتفاقية مونترو للحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأسود.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وشدد المجلس على الحاجة لتعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم لمشاكل أوكرانيا وروسيا مع الأخذ بعين الاعتبار وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.