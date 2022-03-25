بارتي "تصدم" عالم الكرة الصفراء

صدمت الاسترالية اشلي بارتي عالم كرة المضرب بعدماقررت المصنفة أولى عالميا ان تضع حدا لمسيرتها في الملاعب عن 25 عاما فقط بعد أسابيع عدة على تتويجها التاريخي بلقب بطولة استراليا المفتوحة وقالت بارتي في مقطع فيديو اليوم صعب ومليء بالمشاعر بالنسبة لي حيث اعلن اعتزال كرة المضرب .

تجريد رحيموف من الذهبية اللأولمبية

جردالرباع الكازاخستاني نجاة رحيموف من ميداليته الذهبية في مسابقة رفع الاثقال التي احرزها في أولمبياد ريو دي جانيرو في العام 2016 وتم إيقافه لمدة ثماني سنوات لاستعماله طريقة مخالفة لقوانين المنشطات .بريشيا يقيل انزاغي

اعلن نادي بريشيا من الدرجه الثانية الإيطالية لكرة القدم اقالة مدربه فيلييو انزاغي قبل سبع مراحل من نهاية الموسم في مسعى النادي للصعود الى دوري النخبة وجاء في بيان للنادي انه اقال فيليبو انزاغي من منصب مدرب الفريق الأول شاكرا إياه على العمل الذي قام به.