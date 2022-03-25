TL

مشاهد طوابير الذل عادت اليوم أمام محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية والسبب هو أن مصرف لبنان أوقف العمل بمنصة الصيرفة ما أدى إلى تغيير آلية صدور جدول المحروقات فرفعت بعض المحطات خراطيمها ما دفع بالمواطنين للتجمع أمام محطات أخرى.

المنار

سمير جعجع مدعى عليه بتهمة التسبب بالقتل والتخطيط له والتحريض عليه وفق مفوضى الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في ملف مجزرة الطيونة. خطوة قضائية مبنية على معطيات جديدة منها شهادة رئيس نمور الاحرار – رفاق داني شمعون جورج أعرج الذي اكد تورط مسؤول امن رئيس حزب القوات بالتخطيط للعملية، فكانت خطوة في مسار يؤمل ان يوصل الى نقطة العدالة لحفظ دماء الشهداء والسلم الاهلي ولردع كل من تسول له نفسه التلاعب باستقرار الوطن

nbn

بين هبوط وصعود تتأرجح الأزمات سواء كانت داخلية بحتة أو ذات امتداد خارجي.

على رأس هذه الأزمات تلك الإقتصادية والمالية والمصرفية والقضائية والمعيشية.

أما في المستنقع النقدي فقد هوت العملة الوطنية مرة أخرى أمام الدولار الذي تجاوز الواحد منه خمسة وعشرين ألف ليرة في السوق السوداء.

mtv

من يحرك بعض القضاة في لبنان؟ وهل تحول بعض حراس هيكل العدالة إلى مجرد تابعين ومنفذين لأصحاب السلطة والقصور والمقرات؟ السؤالان مشروعان، وخصوصا بعد مسرحيات غادة عون المضحكة المبكية، وتوقيفات نقولا منصور، وادعاء فادي عقيقي المتأخر على سمير جعجع في ملف غزوة عين الرمانة. وهو ادعاء غريب في توقيته ومضمونه.

NTV

وفقا لجدول تركيب الأسعار السياسية والقضائية والمصرفية فإن طائرة رئيس الحكومة تقلع الى قطر غدا مزامنا الرحلة مع عيد البشارة.. وكل رجاء نجيب ميقاتي أن يدخل عليه الملاك جبرائيل ليبشره بامتلاء النعمة من ثمار شجرة خليجية لقاء رئيس الحكومة وأمير قطر تواكبه أيضا أجواء عبور من دول الخليج إلى لبنان وإن بقطرات محددة فيما يشق العرب البوابة اللبنانية من محاريث زراعية وحضور للمقاولين في انتظار القرارات الاوسع في اجتماع الرياض الاسبوع المقبل

OTV

بجملة من الشائعات، وبحملة سياسية وإعلامية مدروسة تهدف إلى الضغط على القضاء، استبقت جلسة التحقيق مع شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة أمام القاضي نقولا منصور اليوم. غير أن قرار القضاء أتى مخيبا لآمال القائمين بالحملة، حيث أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مذكرة توقيف وجاهية في حق رجا سلامة في دعوى النيابة العامة ضده بالتدخل بجرم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال.

LBC

فادي عقيقي، نقولا منصور، غادة عون ... ثلاثة قضاة في واجهة الاحداث اليوم.

القاضي فادي عقيقي ادعى اليوم على الدكتور سمير جعجع على خلفية أحداث الطيونة.

القوات ذكرت في بيان لها أنها تقدمت امام التفتيش القضائي بشكوى في وجه القاضي عقيقي وطلبوا رده للخصومة التي نشأت بين الفريقين، فعلم بها القاضي عقيقي، ومن تاريخه بدأ يتهرب من التبليغ، وصرف مرافقيه وكاتبته. وقام، ومن منزله، وبشكل غير قانوني، بتقديم ادعاء إضافي مؤرخ بتاريخ 223 بحق الدكتور سمير جعجع .

الميادين

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى أن "الغرب يحاول تسييس المسائل وخاصة المبادرة التي قدمناها في الأمم المتحدة لتعزيز الجانب الإنساني".ولفت لافروف، قبل بدء جلسة قمة النيتو، الى "أننا نأمل أن زيارة الصليب الأحمر ستساعد في اتخاذ خطوات محددة على الأرض".يذكر أن "الناتو كان قد دعا إلى عقد قمة استثنائية في بروكسل لمناقشة تطورات الحرب وتعزيز ردع التحالف". وأعلن البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن توجه إلى البروكسل، لحضور الاجتماع وإظهار الدعم الأميركي لأوكرانيا".وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في بيانٍ سابق، أن "هذه القمة ستركز على عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا ودعمنا القوي لأوكرانيا وتعزيز نظام ردع الناتو ودفاعاته في مواجهة واقع جديد من أجل أمننا". وأضاف "في هذه اللحظة الحرجة، يجب أن تستمر أميركا الشمالية وأوروبا في اتحادهما في قلب الناتو".

الجزيرة

أشارت وزارة الدفاع الروسية الى أن "قواتنا تسيطر بشكل كامل على منطقة إيزيوم في محافظة خاركيف، وقصفنا الليلة الماضية منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ بعيدة المدى"، لافتةً الى "أننا دمرنا ١٣ منظومة صاروخية للدفاع الجوي جنوب العاصمة كييف".ويذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف كان قد أعلن، في وقتٍ سابق، أن حصيلة الخسائر الأوكرانية قد بلغت منذ بدء العملية الخاصة 184 طائرة ومروحية، و246 طائرة بدون طيار، و189 منظومة صاروخية مضادة للطائرات، و1558 دبابة وغيرها من المركبات القتالية المدرعة، و156 قاذفة صواريخ متعددة، و624 مدفعية ميدانية وهاون، و1354 وحدات خاصة من المركبات العسكرية.

العربية

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، عن "فرض عقوبات جديدة على 65 كيانا وشخصية روسية بشأن الحرب على أوكرنيا"، لافتةً إلى أن "بلادها ستواصل تشديد العقوبات على الاقتصاد الروسي، لضمان فشل موسكو في أوكرانيا".وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت عن تعليق "تبادل وتقاسم المعلومات الضّريبيّة مع روسيا وبيلاروسيا"، وأوضحت في بيان، أنّ هذا الإعلان "سيضمن أنّ بريطانيا لن تزوّد نظام الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين، معلومات قد تؤدّي إلى زيادة الإيرادات أو عائدات الضّرائب لروسيا"، مشيرةً إلى أنّ هذا الإجراء يمثّل "أحد الإجراءات الماليّة الكثيرة الّتي اتّخذتها السّلطات البريطانيّة، لدعم أوكرانيا وإلحاق مصاعب اقتصاديّة" بالكرملين.