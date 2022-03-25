لبنان الحر

أكد مرشح القوات اللبنانية عن المقعد الكاثوليكي في المتن الشمالي ملحم الرياشي، "أهمية استعادة العلاقات اللبنانية مع السعودية لما يشكل ذلك عاملا أساسياً في التوازن الاستراتيجي المطلوب، والذي تجسده الرياض ومجموعة سفراء مجلس التعاون لصالح لبنان".وأشار الرياشي، خلال لقائه حشداً من أبناء الجالية اللبنانية في العاصمة السعودية، إلى أنّه مرشح القوات اللبنانية وأهله في المتن عن المقعد الكاثوليكي، وليس عن الطائفة الكاثوليكية فقط، لا بل عن الموارنة والروم والسنة والشيعة والملحدين وكل من يؤمن بأن العقائد للحياة لا للموت.وشدد على "ضرورة أن نكون معاً لننقذ لبنان ووحده الحياد البطريركي ولا شيء سواه ينقذ لبنان".

صوت لبنان

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا.

كما استقبل الرئيس عون سفير اسبانيا خوسيه ماريا فيري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان وشكره على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات اللبنانية - الاسبانية.

radio orient

تنشط منصّات رجل الأعمال بهاء الحريري الإعلامية، ومن بينها صفحة حركته السياسية "سوا للبنان" في دعم المرشّحة عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية رولا العجوز، بالتزامن مع التحضيرات لإعلان اسماء المرشحين الذين سيدعهم بهاء الحريري في الانتخابات المُقبلة.

اذاعة النور

شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، على أنّه إذا كانت أزمة البنزين عادت من جديد، فعلى الحكومة أن لا تنتظر أسبوعاً لتبحث في حدود الأزمة مع حاكم المصرف، وإذا ما تفاقمت الأزمة خلال أسبوع فستنعكس على كل ما يتعلق بها".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "هذا يستدعي إجراء سريع من الحكومة أو الوزراء المعنيين لاتخاذ كل ما يلزم لتأمين كل متطلبات تزويد السوق بحاجته من المحروقات".

صوت المدى

أكد وزير الأشغال العامّة والنّقل علي حمية، أنّ "مرفأ بيروت مرفق حيوي، عملنا جاهدين على تفعيله وأطلقنا مسار الإصلاح وإعادة إعماره عبر العمل على إعداد الهوية القانونية له وكذلك المخطط التوجيهي".

وأشار في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "موضوع كيفية التعاطي مع الإهراءات لن يخضع للتجاذبات المحلية أو الرهانات الخارجية، والقرار بشأنها حكمته مسلمتي القانون والسلامة العامة".