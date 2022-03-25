الديار/هيام عيد

نقلت عن أوساط سياسية واسعة الاطلاع قولها، إنّ توقيت التصعيد في مسار الأزمات الداخلية، وبالتوازي مع لحظة إقليمية بالغة الأهمية والدقة من حيث التحديات والتطورات الدراماتيكية، يرتدي طابعاً لافتاً، كما ويطرح تساؤلات حول ما ينتظر الساحة اللبنانية الداخلية في المرحلة المقبلة، لا سيما على صعيد الاستحقاقات الانتخابية، خصوصاً وأن الأجواء الخارجية، والتي برزت مع الحراك الديبلوماسي الإقليمي في بيروت، وعلى أكثر من مستوى، تتناغم، وفق ما تكشف الأوساط ذاتها، مع موقف فرنسي وأيضاً أميركي. وتشدّد الأوساط المطلعة، على أن من شأن هذه المعطيات أن تفتح صفحةً جديدة لجهة عودة العلاقات الديبلوماسية مع دول الخليج، وتأكيد الدعم الإنساني للبنان لمواجهة ارتدادات الأزمة الاقتصادية، وبالتالي، من شأن ذلك أن يرخي عامل اطمئنانٍ إضافي للبنانيين، لا سيما وأن الانفتاح الخليجي يتزامن مع تحوّلات نوعية إيجابية في المنطقة على مستوى العلاقات الإقليمية. وبالتالي، فإن المشهد السياسي العام، كما الانتخابي، يبدو معلّقاً على إيقاع الحلول البديلة لأزمات المحروقات والغذاء والكهرباء، علماً أن احتواء أزمة البنزين، أو تأجيلها لمدة شهرين بعد قرار مصرف لبنان في هذا الشأن، سوف يعزّز العوامل المشجّعة على التركيز على الملف الانتخابي، من قبل كلّ الاطراف المحليين المعنيين بهذا الاستحقاق. وقالت إمّه من المحسوم إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد، حيث ما من معوقات أو عراقيل ستحول دون أن يبادر اللبنانيون إلى التوجّه إلى صناديق الاقتراع.

للواء/أحمدعزالدين

تناول وضوع الانتخابات النيابية وقال لم تشهد وزارة الداخلية بعد الاقبال الكثيف على تسجيل اللوائح، الا أن التواصل بين مختلف القوى والتيارات والاحزاب والمجموعات تتواصل بوتيرة متسارعة لتظهير تحالفاتها، وبالتالي لوائحها، التي ينتظر بعضها اللمسات الأخيرة، وبعضها "يفرط" بعد حديث انها صارت على وشك الولادة. وقال بشكل عام، ووفقا للخبراء، فانه يتوقع، ان يسجل تراجع كبير في عدد المرشحين في بعض الدوائر بعد الرابع من نيسان المقبل مع انتهاء مهلة تشكيل اللوائح، لأن طلبات غير المنضوين في لائحة انتخابية تعتبر ملغاة تلقائيا، كما يرجح أن ينسحب عدد من المرشحين من المعركة الانتخابية بسبب اعتبارات مالية او بسبب تمنيّات حزبية.

وفي هذا السياق، نبّهت هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية من الخدمات أو المساعدات او الالتزامات أو دفع مبالغ للناخبين أو الجمعيات على اختلاف أنواعها لم يدرجوا على تقديمها في صورة اعتيادية منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء الحملة الانتخابية، تعرّض أصحابها إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة المذكورة أعلاه، وتشكل جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات.