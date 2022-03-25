روسيا اليوم

إسرائيل: نلتزم الحياد في أزمة أوكرانيا خشية سقوط طيارينا أسرى في سوريا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن بلاده تتخذ موقفا محايدا في أزمة أوكرانيا، خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية جاء ذلك في كلمة له أمام جامعة ريتشمان في هرتسيليا، يوم الخميس.

وأضاف لابيد أن موقف حكومته في أوكرانيا يقوم على مصالحها لدى جميع الأطراف وبما يخدمها أمنيا في سوريا.

وقال: "كان علينا الحفاظ على موقفنا ما بين الهجوم في أوكرانيا ومصالحنا في سوريا".

وتابع: "يجب أن نمنع احتمال إسقاط أي طيار إسرائيلي في سوريا وأسره"، في إشارة منه لإمكانية استخدام روسيا أسلحة مضادة متطورة لإسقاط طائرات إسرائيل التي تشن هجماتها على مواقع في سوريا، حيث لا تتدخل روسيا وتترك الرد للدفاعات السورية.

روسيا اليوم

بوغدانوف: نحن ممتنون لغالبية أصدقائنا العرب

أشار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى أن الولايات المتحدة بدأت تفقد زمام المبادرة والهيمنة على العالم، معبرا عن امتنانه لمواقف الدول العربية من الأزمة الأوكرانية.

و قال بوغدانوف: "نشهد تغييرا جذريا في العلاقات الدولية، والولايات المتحدة كما يقول كثيرون تريد أن يعيش العالم وفقا لشرعية الغاب"، وهي "تستخدم أسلوب النفاق لتحقيق طموحاتها الجيوسياسية".

وأضاف أن الأمريكيين "في حالة هلع من التغيرات المتسارعة في العلاقات الدولية، وهم يفقدون زمام المبادرة والهيمنة على العالم الذي يجب أن يكون متعدد الأقطاب".

وقال الدبلوماسي الروسي إن بلاده تدرك أن "الأمريكيين مارسوا الضغط والابتزاز على الدول الإفريقية والعربية وغيرها" ووصف ذلك بأنه "أمر مؤسف بطبيعة الحال، لكن أعتقد أن أصدقاءنا وشركاءنا العرب يعتزون بمواقفهم السيادية واستقلالهم عند اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية المبنية على مصالحهم الوطنية.. أظن أن هذه المصالح يجب أن تعلو فوق أية اعتبارات أو تنازلات وحتى الضغوطات والتهديدات والقيود".