لبنان الحر

أكّد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النّائب ​وليد جنبلاط​، تعليقًا على الحرب في ​أوكرانيا​، أنّه "لا بدّ من وقف هذه الحرب والاتّفاق على أهميّة الأمن الأوروبي المشترك مع ​روسيا​، وحلّ النّزاعات بالطّرق السلميّة، وأيّ توجّه لإلغاء الآخر من أيّ جهة هو مدمِّر للسّلم العالمي".

صوت لبنان

لفت ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال ترأسه القداس الإلهي في بكركي، أنّ "الظلمة الحسيّة تجعلنا نبتكر الوسائل لإزالتها بالنور، فماذا تفعلون أيها المسؤولون السياسيون، أكنتم في الحكم أم خارجه؟ ماذا تفعلون لتقصروا هذا الليل الحالك الظالم الذي وضعتم فيه لبنان وشعبه ومؤسساته؟ ونتساءل: أما لليل الأزمات والفتن والأحقاد أن ينجلي؟ أما لليل الانهيار وتسيب الحدود ومداخيل جمارك المطار والمرافئ والضرائب والفواتير والفلتان الأمني أن ينجلي؟ أما لليل الفقر والجوع والبطالة أن ينجلي؟".

radio orient

أكّد وزير الدّاخليّة ​بسام مولوي​، تعليقًا على إمكانيّة تنقية العلاقات اللّبنانيّة- ​الخليجيّة، والبيانين اللّذين صدرا عن الخارجيّة السّعوديّة ونظيرتها ​الكويتيّة، "أنّني لم أشك يومًا بنقاء العلاقة اللّبنانيّة- الخليجيّة وبياضها، وبأنّ دول الخليج الّتي احتضنت ​لبنان​ وحرصت على مصالحه يمكن أن تسمح بأي جدارٍ، سميكًا كان أو غير سميك، يعترض علاقة لبنان بمن أسميْتُها "دول الفضل وأهل الخير"، أو أن تسلّم بجدارٍ غير قابل للاختراق".

اذاعة النور

حذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، من "دس أي قانون لقيط حول الكابيتال كونترول لحماية مافيا المصارف وشرعنة ابتلاع ودائع الناس، وشروط النقد الدولي فلتذهب إلى الجحيم، لأن البلد بقلب كارثة وجودية مالياً ونقدياً ومعيشياً".

صوت المدى

طلب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​نجيب ميقاتي​، خلال لقائه في"منتدى الدوحة" في قطر، وزير خارجية الجزائر ​رمطان لعمامرة​ نقل تمنياته إلى ​الحكومة الجزائرية​ بإعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر، وذلك في إطار مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا، كما بحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.