الأخبار - جوليا قاسم

قالت أنه بعد أشهر على انفجار مرفأ بيروت، في الرابع من آب 2020، أصدر الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع البنك الدولي والأمم المتحدة، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي لبنان الاقتصادي بعد الانفجار. ولم يظهر إطار 3RF من فراغ، ولا من نتائج الانفجار، بل اعتمد بشكل أساسي على الخطط والمقترحات والقوانين التي رفعتها بعض منظمات المجتمع المدني وحلفاؤها البرلمانيون في ساحة النجمة لسنوات. وقالت تضع هذه الخطة لبنان تحت "إدارة الطوارئ" لتحالف دولي يضم ممثلين عن مؤسسات حكومات غربية ومنظمات غير حكومية، إلى جانب الحكومة اللبنانية، التي صُوّرت على أنها الطرف الذي يحتاج إلى المساءلة، ويدرج "المجتمع المدني" و"القطاع الخاص" و"شركاء التنمية" على أنهم "شركاء متعاونون" في عملية الحكم وإعادة الإعمار في لبنان بعد الانفجار.

اللواء – أحمد الزعبي

لفت إلى أن الجريمة الشنيعة والصادمة التي أودت بحياة سيدة وبناتها الثلاث في بلدة أنصار الجنوبية وهزّت لبنان، وما رافقها من ملابسات وتلكؤٍ وتهاونٍ واستهتار، زادَ من هولِ المأساة، تتجاوز كل كلام الغضبّ والاستنكار والإدانة، وتطرح أسئلة كبيرة وهواجس ضرورية. هذه الجريمة الفظيعة تحتاج تشريحاً تفصيلياً، أمنياً وقضائياً، في موازاة تشريح الجثث التي أزهقت أرواحها بأيدي نفوس شريرة عفنة. ليس حول دوافع القتلة وغاياتهم فحسب، بل حول الأسباب التي جعلت من المشتبه به الرئيسي شخصياً محمياً وخارج إطار الملاحقة والتوقيف حتى خروجه من البلد، ثم استدراجه للعودة فالتوقيف، بعدما كادت القرائن والمؤشرات والوقائع تستغيث صارخةً بأنه هو "الوحش القاتل"!! وقال إن مفاصل أساسية من هذه الأحجيات، والتي كادت تطمس الجريمة بعد ارتكابها وإخفاء معالمها، تتوقف على فكفكة لغز التلكؤ ورفض تحويل الملف إلى جهاز أمني محترف للتحقيق، لتُبنى على ذلك أشياء أخرى.

نداء الوطن – لوسي بارسخيان

قالت أنه قبل نحو أسبوع على إنتهاء المهلة القانونية لإستكمال اللوائح الإنتخابية، يفترض أن تكر سبحة تسجيل اللوائح الإنتخابية بدائرة زحلة تباعاً، حتى لو لم تتظهر الى العلن الصيغة النهائية لمعظمها، بإستثناء لائحتي "القوات اللبنانية" التي تتجه لخوض المعركة بلائحة مكتملة، ولائحة النائب ميشال ضاهر الذي أعلنت قنواته أنها أول لائحة إنتخابية تسجل في منطقة البقاع، وهي لائحة غير مكتملة لكونها لم تسمّ مرشحاً عن المقعد الكاثوليكي الثاني، وستخوض الإنتخابات تحت شعار "سياديون مستقلون".

الجمهورية – د. فؤاد زمكحل

أوضح أنه لا شك في أنّ هناك مسؤولية جسيمة على المصارف في الإنهيار المالي والنقدي، وحجز أموال المودعين. ومن الواضح أن المصارف التجارية أخذت على عاتقها المخاطر السيادية للدولة اللبنانية، واستثمرت منذ سنوات بل منذ عقود في سندات الخزينة بالعملة الوطنية أو بالاوروبوندز بالعملات الصعبة، واستفادت من فوائد وأرباح باهظة. وكانت المصارف تمتلك إيداعات واحتياطياً في البنك المركزي. وكان من المستحيل إستثمار هذه الأموال في الخارج. وعلينا أيضاً أن نذكّر أنه حين لوّحت جمعية المصارف في العام 2014 بوقف تمويل الدولة، دُعي البعض إلى التحقيق الجزائي وحتى التهديد المباشر. من جهة أخرى، ذكّر وشدّد على أن مَن صرف وأهدر وأفسد أموال المودعين هي الاستثمارات الوهمية.