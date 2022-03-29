أخبار الخليج - البحرين

محلل أمريكي: الاتفاق النووي الذي تعتزم إدارة بايدن التوصل إليه مع إيران أسوأ بكثير مما أبرمه أوباما

واصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاهل مخاوف رئيسية تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، وتردد أنها "رفضت الالتزام بطرح اتفاق جديد مع إيران على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه كمعاهدة، بموجب التزامها الدستوري."

وقال المحلل السياسي الدكتور مجيد رفيع زاده رئيس المجلس الدولي الأمريكي للشرق الأوسط، في تقرير نشره "معهد جيتستون" الأمريكي، إن 49 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، البالغ اجمالي عدد أعضائه 100، أبلغوا مؤخرا إدارة بايدن أنهم لن يساندوا الاتفاق النووي الذي تبرمه الإدارة الأمريكية مع إيران.

الأنباء - الكويت

الكويت والاتحاد الأوروبي: تعزيز العلاقات في جميع المجالات ومختلف الأصعدة

استقبل الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. كما استقبل سمو ولي العهد وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد خلال جولته لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين. حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين وسفيرنا لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) السفير جاسم البديوي.

القدس - فلسطين

الاتفاق على احياء يوم الأرض بفعاليات موحدة

اتفقت القوى الوطنية والإسلامية، وأعضاء لجنة المتابعة العليا في أراضي الـ48، على احياء يوم الأرض الخالد داخل فلسطين وخارجها بفعاليات موحدة في كافة الأراضي الفلسطينية. وأكدوا عقب اجتماع، في رام الله، أن احياء يوم الأرض الذي يصادف يوم 30 آذار، تمسك أبناء شعبنا بوطنه وأرضه وحقوقه وثوابته الوطنية وفي مقدمتها انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حقوق اللاجئين وعودتهم وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.