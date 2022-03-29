الأخبار / راجانا حمية

تساءلت هل آن أوان رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة؟ وقالت قبل ثلاثة أسابيع تقريباً، حضر المؤشر الأول في مؤتمر وزير الصحة العامة، فراس أبيض، الذي خصّصه للحديث عن آخر المستجدّات المتعلقة بملف أدوية الأمراض السرطانية. يومها، أعلن أبيض أن أموال الدعم لا تكفي لسدّ الحاجة إلى الدواء، إذ يذهب 70% منها للأمراض السرطانية والمستعصية. وهذا يعني عملياً أن الـ30% المتبقية لا تكفي لتمويل أدوية الأمراض المزمنة. أمر ترجمه أبيض في التخلي عن أنواعٍ من الأدوية، تقع في معظمها ضمن شريحة الـA1 (أي تلك التي تحظى بـ25% من الدعم تقريباً) من ملفات المستوردين وترتيب لائحة جديدة من الأولويات.

اللواء/ عمّار نعمة

أوضح أنه لا شك أن الحرب الدائرة في أوكرانيا ستُلقي بظلالها على لبنان والمنطقة كما على العالم بأسره، والتسويات التي كانت مطروحة سابقاً في الشرق الأوسط وخصوصاً على صعيد الانفتاح الايراني الخليجي، وقبله في موضوع الخرق الخليجي السوري، لا سيما الإماراتي السوري، الذي مُهد له منذ سنوات وفُرمل في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قبل حضور الإدارة الديموقراطية الحالية، بات أكثر نضجاً اليوم ممهداً بالتالي لتسويات إقليمية تتجاوز التوترات النارية لصالح قناعة لدى الجميع بأن لا سبيل سوى باستقرار المنطقة يفيد الشعوب والأنظمة.

الديار/ هيام عيد

قالت: في الوقت الذي تختلط فيه الملفات المالية والقانونية والسياسية والأمنية والصحية والغذائية والخدماتية، لا يتراجع منسوب التساؤلات حول المشهد في الأيام المقبلة، وتحديداً في لحظة تزايد الأعباء الناجمة عن ارتدادات الحرب الروسية في أوكرانيا على مستوى الغذاء والدواء والمحروقات، ومن أحد أهمّ الاسئلة التي تُطرح من قبل أوساط ديبلوماسية مطلعة، هو المقاربة اللبنانية لما بات معروفاً بخطر "المجاعة" الداهم، خصوصاً بعدما بات المثل يُضرب بلبنان في الأروقة الديبلوماسية الأممية، لجهة الحديث عن أزمة غذاء مرتقبة في العالم وفي بعض دول المنطقة، ومن بينها لبنان بسبب الحرب في أوكرانيا.