وكالة الأناضول

أردوغان: الاتصالات مع بوتين وزيلينسكي تسير باتجاه إيجابي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتصالات الهاتفية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "تسير في اتجاه إيجابي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأوضح أردوغان أنهم سيعقدون لقاءً قصيرًا مع الوفدين الروسي والأوكراني قبل اجتماعهما في إسطنبول. وأشار إلى أن تركيا الدولة الوحيدة تقريبًا التي بذلت جهودًا صادقة من أجل حل الأزمة المستمرة بين أوكرانيا وروسيا منذ عام 2014 عبر الحوار والتصالح والتفاهم.

وكالة أنباء شينخوا

روسيا وأوكرانيا تعقدان جولة جديدة من محادثات السلام

قال رئيس فريق المفاوضات الروسي فلاديمير ميدينسكي إن الوفدين الروسي والأوكراني سيعقدان جولة جديدة من المفاوضات المباشرة يومي 29 و30 آذار.

وقال ميدينسكي، وهو أيضًا مساعد الرئيس الروسي، على ((تليجرام))، جرت جولة أخرى من المفاوضات مع أوكرانيا عبر رابط فيديو. ونتيجة لذلك، تقرر الاجتماع على نحو مباشر يومي 29 و30 مارس. وفي هذه الأثناء، قال ديفيد أراخاميا، عضو الوفد الأوكراني، إن الجولة المباشرة المقبلة ستُعقد في تركيا في الفترة من 28 حتى 30 آذار. تعقد الجولة الجديدة بعد أن أعلن الجيش الروسي يوم الجمعة أن المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اكتملت بشكل عام.