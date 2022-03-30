الجمهورية / إيفا أبي حيدر

تناولت الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وقالت يبدو أنّ جداول التسعير المقبلة ستشهد مساراً معاكساً، حيث من المتوقع ان تبدأ الأسعار بالتراجع، الّا إذا سجّل سعر برميل النفط عالمياً ودولار المنصة ارتفاعاً. وتساءلت هل تعاود أسعار الخدمات والسلع التي ارتفعت نتيجة ارتفاع كلفة النقل انخفاضها؟ كذلك قالت إنّه لا شك أنّ لهذه الزيادات تداعيات على أسعار السلع وتعرفة النقل وفاتورة المولّدات الخاصة. لكن هل في مقدور المواطن تحمّل كل هذه الأعباء الإضافية الناجمة عن ارتفاع اسعار المحروقات، لا سيما وانّ البطاقات المصرفية ما عادت مقبولة من التجار وسقوف السحوبات المالية من المصارف محدودة وتتقلّص شهرياً. في هذا السياق، كشف عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ من المرتقب أن تشهد أسعار المحروقات اعتباراً من الجدول المقبل سلسلة تراجعات في الاسعار محلياً،

وأكّد أنّ سعر الدولار لشراء البنزين بات يعتمد 100% على سعر دولار صيرفة، انّما التحدّي الأساسي ان يكون في مقدور مصرف لبنان تأمين الدولارات للمنصة، وعليه بات سعر صفيحة البنزين محلياً يرتبط مباشرة بعاملين: سعر دولار المنصة وسعر برميل النفط عالمياً، أما عن تأثير ارتفاع اسعار المحروقات على قطاع النقل البري، فيؤكّد رئيس اتحاد قطاع النقل البري بسام طليس، أنّ لا تعرفة رسمية او موحّدة لكلفة النقل في سيارات الأجرة، لافتاً إلى أنّ تحديد التعرفة يفترض أن تصدر عن وزاة النقل والاشغال العامة، وهذا الامر ليس من مسؤولية النقابات. وفي الإطار عينه، ومع اقتراب سعر صفيحة البنزين من الـ500 الف ليرة، هل سيُعاد النظر بتعرفة النقل وحتى بالاجور التي ما عادت ذات قيمة، ويذهب جزء كبير منها لشراء البنزين او كلفة النقل ولتغطية فاتورة المولّد؟ في السياق، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: نحن نعي أنّ ارتفاع كلفة المحروقات بات عبئاً ثقيلاً على الموظف، لذا ندعو لتفعيل اجتماعات لجنة المؤشر وانعقادها لدرس زيادة بدل النقل الى 150 ألف ليرة أو ربطه بسعر المحروقات وفق دراسة موضوعية وعلمية، كما طالب الأسمر بالاجتماع مع رئيس الحكومة لتعديل بدل النقل والمبالغ المقطوعة المخصّصة للقطاع العام والمؤسسات العسكرية.

الشرق / تيريز القسيس صعب

قالت لا يزال الملف اللبناني موضع اهتمام ومتابعة فرنسية، وهو يحط كبند محوري على طاولة محادثات وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لو دريان خلال زياراته إلى دول الخليج. وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية أنّ فرنسا على تنسيق كامل مع دول الخليج في ما خص الازمة اللبنانية، وهي تعمل على فكفكة العقد التي أجهضت العلاقات اللبنانية الخليجية. وفي هذا الاطار نقل أحد الديبلوماسيين المتابعين لزيارة لودريان، أنّ رئيس الديبلوماسية الفرنسية لمس تجاوباً في المواقف الخليجية تجاه لبنان، والتي قد تترجم في إعادة الحضور الديبلوماسي الخليجي كخطوة أولية.

ووفق المعلومات، فإن دول الخليج بدأت بوضع برنامج جديد من ضمن اجندة سياسية تهدف إلى إعادة التموضع العربي بعد الشرخ الكبير جراء الانقسامات العربية حول قضايا إقليمية وعربية. كما علم عن تطابق في وجهات النظر حول أنّ عدم التوصل إلى تسوية في الملف النووي الايراني، فإن من شأن ذلك عرقلة حتمية للتسوية الدولية، والتي سيكون لها تداعيات سلبية على الأطراف الإقليميين بمن فيهم اللبنانيين.