روسيا اليوم

التحالف العربي يعلن وقف عملياته العسكرية بالداخل اليمني

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية عن وقف عملياته العسكرية في الداخل اليمني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لتحقيق السلام.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إنه "استجابة للدعوة المقدمة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامنا مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، عليه تعلن قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتبارا من الساعة 6:00 صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي)".

وأضاف أن هذه الخطوة هي "لدعم الجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، والتي تأتي في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل".

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف إطلاق النار وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وإنهاء الأزمة".