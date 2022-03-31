15/3/2022 مهى يحيَ

العام الأول لبايدن في الشرق الأوسط: أهداف مقبولة لكن حافلة بالتناقضات

استكملت الولايات المتحدة، في السنة الأولى من عهد إدارة بايدن، السياسة التي انتهجتها الإدارتان الأميركيتان السابقتان وقوامها خفض الالتزامات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط. فاستبدلت الأهداف الطموحة التي سعت إليها في الماضي، مثل إحداث تحوّل في المنطقة ونشر الديمقراطية فيها، بأولوية متواضعة أكثر هي ضمان الاستقرار الإقليمي، كي لا تنزلق الولايات المتحدة من جديد في مستنقع نزاعات الشرق الأوسط.

إضافةً إلى أولوية تحقيق الاستقرار الإقليمي، ركّزت إدارة بايدن على هدفَين محدّدَين: أولًا، هي تسعى إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافةً إلى ألمانيا، كوسيلة لتجنّب سباق تسلّح في المنطقة. وثانيًا، تواصل واشنطن التركيز على مكافحة الإرهاب، ولا سيما الأعمال الإرهابية التي من شأنها تهديد الأراضي الأميركية.

لكن المشكلة الأساسية هي أن الإدارة الأميركية ماضيةٌ في تنفيذ كلٍّ من هذه الأهداف من دون احتساب أثرها على بعضها بعضًا. فالتحديات التي تواجهها واشنطن في المنطقة مترابطة بشكل وثيق، إلا أن سياساتها ليست كذلك. لذا، قد تتسبّب التدابير التي تتّخذها لتحقيق مجموعة معيّنة من الأهداف بانعكاسات من شأنها عرقلة أهدافها الأخرى، ما يُسهم في تقويض استراتيجية واشنطن. لذا، على الإدارة الأميركية اعتماد مسارات في السياسة العامة تعمل على معالجة التحديات الإقليمية على نحوٍ أكثر تماسكًا، وإلا ثمة خطرٌ بألا تفضي الخطوات الأميركية إلى تعزيز الاستقرار والأمن، بل إلى سيناريو معاكس تمامًا.

28/3/2022 جيف بورتر

غزو أوكرانيا يُعطي بوادر بعودة الجزائر

على الرغم من أنه بالإمكان تفهُّم موجة المبادرات الغربية، إلّا أنه من غير المرجح أن تعوّض الجزائر عن فجوات إمدادات الطاقة إلى أوروبا أو تتخذ إجراءات أخرى تعطي الانطباع بأنها تنحاز إلى أحد الأطراف.

منذ بداية هذا العام، ومع تصاعد التهديدات الروسية ضد أوكرانيا وبلوغها مرحلة الغزو، استضافت الجزائر زيارات غير عادية للغاية لوزراء خارجية عدة دول، بلغت ذروتها بالإعلان عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 30 آذار. كما تتزامن المصالح الأمريكية والأوروبية المتجددة مع عودة الجزائر إلى الاستقرار السياسي بعد سنوات من عدم اليقين. ونظراً إلى ضغوط الحرب المؤدية إلى ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال ارتفاعها بصورة أكثر إذا تعطّلت إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، فلا يمكن للجزائر أن تبقى خاسرة. وإذا زادت صادراتها من الطاقة إلى أوروبا، فستعزز عائداتها بشكلٍ كبيرٍ؛ وإذا لم يحدث تغيير في هذا الصدد، فتستمر في الاستفادة من أسعار الطاقة التي سجلت أعلى مستوياتها منذ عقدٍ ونصفٍ من الزمن. فكيف شقت الجزائر طريقها إلى مثل هذا الموقع المواتِ، وما هي التداعيات التي يحملها موقفها على السياسة الغربية بشأن أوكرانيا؟