الديار – هيام عيد

ترك موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو منذ يومين أكثر من سؤال يُبنى عليه في هذه المرحلة من قبل مواكبين للواقع السياسي العام، وبشكلٍ خاص الجهات الأممية والأطراف الخارجية، وتكشف المعلومات عن خارطة طريق مدعومة من عواصم القرار الغربية والإقليمية، كما من باريس بالدرجة الأولى، تبدأ بتكليف ميقاتي تشكيل الحكومة انطلاقا من التزامه والحكومة، بإجراء الانتخابات في موعدها، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق ب "نادي رؤساء الحكومات السابقين"، الذين تمنّوا على ميقاتي، أن لا يُقدم على الاستقالة. من هذا المنطلق، تؤكد المعلومات نفسها، أنه وعلى خلفية ما حصل في الجلسة التشريعية، فإن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها الدستوري المحدّد، لأن هناك التزاماً من كلّ الطبقة السياسية بإجراء الاستحقاق، وفي طليعتهم رئيس الحكومة. وعلى خطٍّ مواز، وفي سياق المواكبة الخارجية للاستحقاق، تشير المعلومات إلى أن أكثر من وفد عربي وغربي وأممي سيزورون لبنان قريباً جداً، وعلى خطٍّ مواز، وفي سياق المواكبة الخارجية للاستحقاق، تشير المعلومات إلى أن أكثر من وفد عربي وغربي وأممي سيزورون لبنان قريباً جداً. وفي سياق متّصل، فإن حسم المرجعيات السياسية والحزبية لخياراتها في الأيام القليلة الماضية، واستمرار عملية تسجيل اللوائح، وإقرار الاعتمادات المالية للانتخابات، هي مؤشّرات على أن الاستحقاق لن يؤجل.