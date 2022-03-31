الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون عرض مع رئيس بعثة الصندوق الدولي مسار المفاوضات والوفد لاحظ تقدما قد يؤدي الى توقيع اولي على مذكرة تفاهم وطلب الالتزام بالإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع المالي ومصرف لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو راميريز Ernesto Rigo Ramirez على رأس وفد من الصندوق، حيث جرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التي يملكها الصندوق من اجل المساهمة في تخطي لبنان الازمة التي يعاني منها. واطلع الرئيس عون من السيد راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي. ولاحظ الوفد تقدما في مسار المفاوضات من شأنه ان يؤدي الى توقيع اولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي.

وكالة الأناضول

ألطون: مفاوضات إسطنبول بارقة أمل لحل أزمة روسيا وأوكرانيا سريعا

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن مفاوضات إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني منحت الأمل في إمكانية حل الأزمة بسرعة. جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه عبر تويتر.

وقال ألطون إن تركيا تواصل لعب دور فعّال في حل الأزمات العالمية وإنهاء الصراعات الإقليمية. وشدد أن تركيا تبذل مرة أخرى قصارى جهدها لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال الدبلوماسية الفعّالة. وأضاف: "المباحثات بين فريقي التفاوض الأوكراني والروسي في تركيا، منحت لنا وللعالم بأسره الأمل في إمكانية حل سريع للأزمة". وأكد أن بلاده تسعى دائما إلى تقديم خارطة طريق من أجل بناء نظام عالمي مستدام في خدمة السلام والاستقرار. ولفت ألطون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى لقاءات مباشرة مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، منذ اليوم الأول للأزمة.