TL

ترقب في الاوساط اللبنانية لوصول موفد سعودي قريبا الى بيروت لاستطلاع الاجواء في ظل الحديث عن قرب عودة السفيرين السعودي والكويتي الى بيروت ووضع الافكار السعودية الفرنسية لمساعدة اللبنانيين موضع التنفيذ.

المنار

وعادَت جنينُ تذيقُ المحتلَ بعضَ العنفوانِ الفلسطيني، تقطعُ احلامَهم برشاشٍ وسكين، وشبابٍ عقدَ العزمَ على أنْ لا يَلين..

قدّمَ ضياؤها بالامسِ نموذجاً استشهادياً ارَّقَ الصهاينة ، وعلى مذبحِ الصمودِ قدَّمت شهيدينِ وعدداً من الجرحى خلالَ التصدي لقواتِ الاحتلالِ التي حاولت اقتحامَها فجرَ اليوم، مؤكدةً واخواتُها في النقبِ والقدسِ والجليل، وغزةَ وكلِّ فلسطين، انَ فجرَ الحريةِ باتَ اقربَ من حبلِ الوريد..

nbn

رمضان الشهر الكريم على الأبواب، يحل هذه المرة على اللبنانيين وهم يئنون تحت وطأة ضغط اقتصادي ومعيشي غير مسبوق.

mtv

الكابيتال كونترول في ملعب مجلس النواب. لكن من يضمن ان ممثلي الشعب سيجتمعون قبل نهاية ولايتهم في جلسة تشريعية لاقراره ، ولو معدلا ؟ فالرئيس بري لم يبد مرة متحمسا لاقرار الكابيتال كونتورل ، وهو يعتبره لزوم ما لا يلزم وترفا لا حاجة اليه الان ! ولا تختلف مقاربة حزب الله كثيرا عن موقف بري ! وموقف الطرفين تظهر واضحا في مجلس الوزراء امس ، اذ رفض وزراؤهما صيغة الكابيتال كونتترول كما عرضت ، ما يعني ان بري سيحاول اما عدم تمريرها في الولاية الحالية لمجلس النواب ، او ان الثنائي سيصوت ضدها في مجلس النواب . في الاثناء يواصل وفد الصندوق الدولي جولاته على المسؤولين. وفي المعلومات فان وفد الصندوق شدد امام من التقاهم على ضرورة تحقيق لبنان الاصلاحات التي وعد بتحقيقها . فاتى الجواب غامضا بعض الشيء . وهو امر طبيعي، اذ ان الكابيتال كونترول يتنقل بين المقرات وطريقه غير سالكة حتى الان ، فيما المرجح الا تصدر موازنة ال 2022 قبل الانتخابات الحالية. فهل يرفع صندوق النقد الدولي يديه استسلاما من منظومة تقدم مصالحها الانتخابية ومنافعها الشعبية على اصلاح ما خربته وما اختلسته من خيرات البلاد واموال العباد؟

NTV

فهل من قضاء جالس يرفع عن الأرض قوس العدل المائل الذي ضرب العدالة وأساس الملك ؟

فنحن لم نعد اليوم أمام قضاء استنسابي وانتقائي فحسب إنما توسعت صلاحيات المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان الى حدود أصبحت فيها عون سيدة " صون العدالة " ولأنها لم تجد رادعا أو تفتيشا قضائيا يلزمها الحدود.

OTV

الوزير السابق نقولا نحاس، النواب أنطوان حبشي وبلال عبدالله وياسين جابر وعلي حسن خليل، النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، السيدتان جسيكا عبيد وكارول عياط، السادة جمال صغير، يحيى مولود، غسان بيضون، مارك أيوب، رياض قبيسي، رياض طوق وهادي الأمين.

جميع هؤلاء تغيبوا عن المناظرة-التحدي التي دعا إليها التيار الوطني الحر حول ملفات وزارة الطاقة، موفرا لها كل ظروف الشفافية، من حيث الشكل والمضمون، إلى جانب النقل التلفزيوني المباشر منعا لأي اقتطاع أو تحريف.

LBC

تطور قضائي بين تركيا والسعودية، فقد طلب المدعي العام في إسطنبول "إغلاق ملف" قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك لإحالته إلى السعودية، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية. وبحسب وكالة أنباء "ديمي رورين" التركية الخاصة، أعلن المدعي العام أن "القضية تراوح مكانها لأنه لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، فالمتهمون مواطنون أجانب."

الميادين

أوضح وزير الخارجية الإيراني ​حسين أمير عبد اللهيان​، حول التطورات في محادثات ​فيينا​ أن "كل شيء الآن يتوقف على ما إذا كانت ​الولايات المتحدة الأميركية​ تريد أن تكون واقعية، أو مسؤولة عن فشل المفاوضات". ومن بعدها إلتقى عبد اللهيان، بنائب رئيس وزراء ​أوزبكستان​ عمر رزاقوف لبحث العلاقات الثنائية والقضايا المهمة في المنطقة.

الجزيرة

كشفت ​الأمم المتحدة​، في ختام مؤتمر للمانحين، أنّ ​المجتمع الدولي​ تعهّد بتقديم 2,44 مليار دولار من المساعدة الإنسانيّة إلى ​أفغانستان​، الّتي تواجه انهيارًا اقتصاديًّا وأزمةً إنسانيّةً خطيرةً.

العربية

أشار ​السفير النيجيري​ لدى ​روسيا​، عبد الله شيهو، إلى "تنفيذ الاتفاقية في مجال الدفاع بين روسيا ونيجيريا يجري على مستوى وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين، موضحاً أن "العملية مستمرة.