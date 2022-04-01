لبنان الحر

التقى رئيس الجمهوريّة العماد ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، وزير الدّاخليّة والبلديّات ​بسام مولوي​، وعرض معه للأوضاع الأمنيّة في البلاد، والتّحضيرات الجارية في ​وزارة الداخلية والبلديات​ لإنجاز ​الانتخابات النيابية​ المقبلة، وآخر التطوّرات المتعلّقة بها.

صوت لبنان

لفت وزير الاقتصاد والتّجارة ​أمين سلام​، إلى أنّ "سعر ربطة ​الخبز​ ما زال مدعوما، فلن تكون هناك زيادات على تسعيرة الخبز، ونحرص إذا كان هناك ارتفاع عالمي للأسعار على أن تكون الزّيادة منطقيّة وتدريجيّة".

radio orient

كشف وزيرالأشغال العامة والنقل ​علي حميه​، أن هناك "إصرارا على الاستثمار الأمثل لأملاك الدولة، وخصوصا تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل​، ووفقا للأصول اقترحت الوزارة على ​مجلس الوزراء​ رفع بدل الإيجار السنوي للارض التي تملكها ويشغلها ​نادي الغولف​ من 110 مليون ل.ل. سنويا إلى 40 مليار ل.ل".

اذاعة النور

أعلن مجلس ​نقابة المحامين​ في بيروت، بعد اجتماعه برئاسة النّقيب ​ناضر كسبار​ ، أنّ "​نقابة المحامين في بيروت​ وإزاء خطورة المرحلة الّتي يجتازها الوطن، تدعو إلى تحييد القضاء عن التّجاذبات السّياسيّة، وعدم الزجّ به في الصّراعات الانتخابيّة أو توظيفه في الحملات السّياسيّة لصالح فريق بمواجهة فريق آخر".

صوت المدى

أعلن وزير ​الاتصالات​ ​جوني القرم​، التوجه لرفع أسعار خدمات ​الإنترنت​ والاتصالات بنسبة ضعفين ونصف الضعف عن التسعيرة الحالية، بعد موافقة مجلس الوزراء، محذرا من خطر توقف خدمات الاتصالات في ظل وقف الدعم لهذا القطاع وعدم تعديل التسعيرة.