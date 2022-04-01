انخفضت حدة القتال على جبهتي كراسيلوفكا وبريموهي (20 كيلومترا شرقي العاصمة كييف)، وأيضاً على جبهة بوتشا ومحيط إربين (20 كيلومترا غرب كييف). وأفادت جميع التقارير الميدانية والعسكرية الأوكرانية عن انخفاض ملحوظ في عدد القوات الروسية في هذه المناطق، ولكن التقارير التي تنشرها وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت يوم الخميس بأن القوات الروسية تستقدم المزيد من القوافل من بيلاروسيا والأراضي

الروسية إلى هذه النقاط.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن على الدول «غير الصديقة» أن تدفع ثمن واردات الغاز ابتداء من اليوم (الجمعة) بالروبل، في خطوة ضغط جديدة بسلاح الطاقة.

وقال بوتين بعد توقيع مرسوم بهذا الصدد، إن على الأوروبيين ودول أخرى تعد «غير صديقة» «فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ويوكل المرسوم العمليات إلى بنك «غازبروم» المتفرع عن مجموعة الغاز العملاقة. وحذر من أن التخلف عن الدفع بهذه الطريقة سيؤدي إلى «إيقاف العقود القائمة».

ورفضت الشركات والحكومات الغربية أي خطوة لتعديل عقود إمدادات الغاز بهدف تغيير عملة الدفع. ويستخدم معظم المشترين الأوروبيين اليورو.

شددت بكين على ضرورة انخراط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في محادثات مع روسيا لحل ما وصفته بـ«جوهر» الأزمة الأوكرانية والمخاوف الأمنية لكل من موسكو وكييف، مؤكدة في الوقت ذاته معارضتها لأي شكل من أشكال العقوبات أحادية الجانب.

صعّدت عواصم غربية عقوباتها على روسيا أمس. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في روسيا. كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات ضد جهات «دعائية روسية والإعلام الرسمي» تستهدف ملّاك قناتي تلفزيون يموّلهما الكرملين، فيما أعلنت ألمانيا أن أحدث حزمة من العقوبات لن تكون الأخيرة.

تتحسب جبهات القتال في شرق العاصمة الأوكرانية كييف وغربها، لحرب طويلة، بعد إعادة تموضع القوات الروسية في الأيام القليلة الماضية. وبينما أجمعت المعلومات الميدانية عن انخفاض ملحوظ في عدد القوات الروسية في تلك الجبهات، أشارت تقارير نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية أمس أن القوات الروسية تستقدم المزيد من القوات من بيلاروسيا والأراضي الروسية.

كشفت مصادر أمس، أن الولايات المتحدة اشترطت على إيران التخلي عن أي محاولات للانتقام من مقتل الجنرال قاسم سليماني بتلبية مطلبها بشطب «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية.

وأفادت إذاعة «فردا» الأميركية الناطقة بالفارسية، عن مصادر مقربة من المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى، بأن شرط إيران شطب «الحرس» من قائمة الإرهاب «آخر عقبة» أمام التوصل إلى اتفاق في فيينا.

انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس، فرض العقوبات الجديدة التي استهدفت كيانات على صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية. ونقلت وكالات إيرانية عن عبداللهيان قوله لنظيره الأوزبكي عمر رزاق أوف، في الصين، أمس، إن «كل شيء يعتمد الآن على ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تكون واقعية أو مسؤولة عن فشل المفاوضات».

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، المجتمع الدولي إلى «إنهاء دوامة الموت» التي تهدد الاقتصاد الأفغاني، فيما عدّ الرئيس الصيني شي جين بينغ أن أفغانستان تمر بمرحلة انتقالية حرجة من الفوضى إلى النظام.

أعلنت حركة «طالبان» الباكستانية نيّتها شنّ هجمات على قوات الأمن الباكستانية في أثناء شهر رمضان، بُعيد تبنيها هجوماً قُتل فيه ثمانية جنود باكستانيين، وفق ما أفاد الجيش، أول من أمس.