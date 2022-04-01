الأخبار – رلى ابراهيم

أوضحت أن التطوّرات القضائية الأوروبية تسارعت في الأيام الأخيرة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعائلته، بالتوازي مع ارتفاع الضغوط الفرنسية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للتجاوب مع طلبات التعاون، وترك التحقيق اللبناني يأخذ مجراه. هذه الإجراءات دفعت ميقاتي الى عقد لقاءات مع مرشحين مفترضين لخلافة سلامة، في وقت تتحدث فيه جهات سياسية عن انتهاء عهد "الحاكمية"، كما عرفه لبنان على مدى ثلاثة عقود. رغم ذلك، فإن مؤشرات الأيام الماضية، من التوافق الحكومي على الـ"كابيتال كونترول" الى تأجيل استجواب الحاكم وقرار إخلاء سبيل شقيقه بكفالة، توحي بأن مظلّة الحماية لم ترفع عن سلامة بعد

اللواء- كارول سلوم

لفتت إلى أنه من يتابع مجريات الأحداث يدرك جيدا أن اي قرار باستقالة الرئيس نجيب ميقاتي، بعيد كل البعد عن التحقيق، فالرئيس ميقاتي وعلى الرغم من ادراكه الحدود القصوى التي تصل إليه حكومته في ما خص المعالجات الاجتماعية والاقتصادية، وصلت إليه إشارات إيجابية من الخارج عن أدائه وقدرته على التحرك وليس بعيدا عن ذلك خطوته في اتجاه دول الخليج وما قد يسجل بعدها من رد إيجابي مع العلم أن المواقف العربية الأخيرة مشجعة. وبغض النظر عن قصر الحلول التي تخرج عن الحكومة، فإن لا أصوات شعبية أو سياسية عارمة، تدعو إلى استقالتها. وهذه إيجابية يعوِّل عليها رئيس مجلس الوزراء الذي لن يخرج من حكومته دون إنجاز ما حتى أن ملف الانتخابات المتأرجح بين واقعية حصوله والتأجيل لسبب ما، يحاول الرئيس ميقاتي بث مناخ يعزز فيه أهمية إجرائه مهما كلف الأمر.

النهار- مروان اسكندر

أكّد ان مشروع تقنين التحويلات من والى لبنان غير حيوي لنيل موافقة صندوق النقد على توفير معونة للبنان تزيل شبح الافلاس الذي يخيم على صورة البلد. وقال ن التعرض للتحويلات، سواء لاستيراد ما هو ضروري، ومستوردات لبنان انخفضت عام 2021 بنسبة 50%، لكن هذا الانخفاض لن يستمر لان اسعار النفط والقمح والادوية ارتفعت، ومنذ حكومة حسان دياب والتقدم متوقف. والتوقف كان بسبب العرقلة بوجه تمام سلام او سعد الحريري. الاندفاع الى الموقع السياسي يبعد التفكير الصحيح من اذهان السياسيين، فصندوق النقد لا يعتبر ان تقييد التحويلات من والى لبنان هو القضية، بل اعلن ان الاولوية هي للاصلاح، واول خطوة يمكن تحقيقها هي جدولة الدين العام المختصرة باليوروبوند، والتي يبلغ اصلها 34 مليار دولار مع فوائد ترفعه الى 37 مليارا. ولدى الحكومة والوزراء المعنيين مشروع للجدولة وضعه خبير لبناني شارك في تطوير 80 مشروعًا تحقق تنفيذها لبلدان عديدة منها الارجنتين والاوروغواي واليونان الخ.