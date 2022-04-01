وكالة الأناضول

أردوغان يبحث مع زيلينسكي مفاوضات روسيا وأوكرانيا بإسطنبول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان وزيلينسكي بحثا مفاوضات الوفدين التي جرت في إسطنبول الثلاثاء الماضي، وأشار إلى أن نتائج اجتماع إسطنبول أعطت دفعة جيدة لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام وجدد أردوغان مقترح عقد لقاء يجمع الرئيس الأوكراني مع نظيره الروسي بضيافة تركيا وأكد الرئيس التركي على أهمية إعطاء بعض الإشارات الإيجابية لمفاوضات إسطنبول من أجل تخفيف التوتر بين البلدين، بدوره، شكر زيلينسكي الرئيس أردوغان على استضافة بلاده للوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها."

وكالة أنباء شينخوا

الصين تدعو إلى استئناف آلية التعاون الثلاثي بين الصين وأفغانستان وباكستان

قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم إنه في ظل الظروف الحالية، يتعين على الصين وأفغانستان وباكستان استئناف آلية التعاون الثلاثي وتعزيز التعاون في مجالات السياسة والتنمية والأمن.

صرح وانغ بذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان في تونشي بمقاطعة آنهوي بشرقي الصين. وحضر الاجتماع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ووزير الخارجية بالإنابة في الحكومة الأفغانية المؤقتة أمير خان متقي. ودعا وانغ الأطراف الثلاثة إلى بناء ثقة سياسية ثلاثية متبادلة، ودعم الاهتمامات الأساسية لبعضها البعض، وحماية المصالح المشتركة وشدد وانغ على أنه يتعين على الأطراف الثلاثة تعزيز التعاون العملي، وتعزيز مد الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني إلى أفغانستان، ومساعدة أفغانستان على المشاركة في الترابط الإقليمي، واقترح وانغ أيضا أن تعزز الصين وأفغانستان وباكستان التعاون في مكافحة الإرهاب، والقضاء على التربة الخصبة للإرهاب، وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة وقال قريشي إن الجانب الباكستاني يدعم أفغانستان في تعزيز الاتصالات مع العالم ، مضيفا أن باكستان مستعدة لمواصلة مساعدة أفغانستان على تحسين معيشة الشعب.