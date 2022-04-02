TL

تتواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في بيروت وهي تسير في الطريق السليم بحسب معلومات تلفزيون لبنان فيما على الجانب الاخر يواصل المرشحون للانتخابات النيابية الانخراط في اللوائح مع اقتراب مهلة "التركيب" من نهايتها عند منتصف ليل الإثنين المقبل.

المنار

تحدث الرئيس نبيه بري خلال اطلاق ماكينة لائحة الامل والوفاء في الجنوب، لخوض اهم انتخابات بل وربما اخطر انتخابات من الطائف حتى اليوم كما قال.

nbn

بين أهله وناسه أطل الرئيس بري ليعلنها بالفم الملآن: لبنان أمام أهم الإستحقاقات الإنتخابية التي سينجزها اللبنانيون منذ الطائف حتى اليوم ومستقبل لبنان ومصيره وهويته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة مرتبط بنتائج هذه الدورة الانتخابية.

mtv

يستقبل اللبنانيون شهر رمضان، فرمضان كريم لللبنانيين عموما وللمسلمين خصوصا. وقد جدد مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في رسالته الى اللبنانيين لمناسبة بدء الشهر الفضيل موقفه بشأن الانتخابات، حاسما الجدل حول الموقف السني من الاستحقاق، اذ دعا الى الذهاب معا الى الانتخابات لانتاج بدائل.

NTV

هو الشهر الكريم الذي التمست هلاله دول عربية وفي مقدمها السعودية ولبنان روحيا اتبع تقويم الهلال العربي مفتتحا زمن الصوم الإسلامي.

OTV

الخامس عشر من أيار يوم مهم، أما السادس عشر من أيار فيوم أهم. فإذا كان الأول، هو يوم الانتخابات النيابية المنتظرة، فاليوم الذي يليه هو يوم الاستحقاقات الكبرى، سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً، وهي استحقاقات ربطها كثيرون في الداخل والخارج بالاستحقاق النيابي.

LBC

في انتظار الإثنين، وآخر مهلة لتسجيل اللوائح، تتجه الأنظار إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي والشروط التي يطلبها ليوافق على قرض الخمسة مليارات.

الميادين

اعتبرت ​وزارة الخارجية الألمانية​، أنّ "إعلان الرئيس التونسي ​قيس سعيد​، حلّ البرلمان التونسي مؤسف للغاية"، مشيرة إلى أنّ "طوات الرئيس التونسي تثير الشكوك، حول إمكانية الحفاظ على التقدم الديمقراطي، الذي تم إحرازه".



الجزيرة

وافق ​البرلمان التركي​، على قانون يخفض الحد الأدنى المطلوب من الأصوات لدخول الحزب السياسي للمجلس التشريعي إلى 7% من 10%، في خطوة يمكن أن تقلل احتمالات إجراء انتخابات مبكرة هذا العام.

العربية

كشف ​الرئيس التونسي​ ​قيس سعيد​ خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء الخميس، إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة.